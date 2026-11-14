坪輋貨倉火警疑死灰復燃　再冒白煙　消防留守現場射水降溫

打鼓嶺昨日（13日）發生火警，昨晚約8時18分，坪輋路近香港浸會園一個貨倉起火，消防派遣兩隊煙帽隊及拖喉灌救。據了解，起火貨倉佔地約1.5萬呎，消防撲救逾一個半小時，在晚上約9時58分將火大致救熄。不過火勢原來一直未完全熄滅，今日（14日）中午有網民在社交平台上載相片，指現場貨倉又死灰復燃，並且不斷冒出白煙。現場照片所見，消防員仍留守現場射火降溫。



運輸署宣佈，因火警，坪輋路近香港浸信會聯會浸會園現已實施單線雙程行車措施。受影響九巴第79K號線恢復原有路線行駛。

今午（14日）有網民在社交平台上載相片，指現場貨倉又死灰復燃，並且不斷冒出白煙。（網民Ka Chung Sicka Yau圖片）

現場照片所見，消防員仍留守現場射火降溫。（網民Ka Chung Sicka Yau圖片）

消防處於昨日（13日）晚上10時44分發出「粉嶺火警特別通知」，指消防人員正進行降溫及散煙行動，現場照冒出大量黑煙如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

昨晚的現場照片及影片可見，黑煙席捲半空，映出火光，至遠處也能目擊。有附近居民指，受大火影響，附近村莊一度停電，形容火場傳來「好臭燒膠味，好嗆喉」。遠至近4公里外的北區運動場附近，亦有人表示聞到「好臭」、「個頭成陣燶味」。

坪輋有貨倉起火。（Facebook 上水人大聯盟 Chu Chu Chu）