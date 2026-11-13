嶺南中學欺凌｜警拘3名13至15歲少年涉普通襲擊　准保釋下月報到

港島杏花邨嶺南中學疑發生校園欺凌事件，一名患聽覺障礙、自閉症、過度活躍症及學習障礙的13歲男生，前日（10日）疑被同窗拳打及腳踢下半身。男生的家人在社交平台發文公開事件，引起廣泛關注。校方向《香港01》確認「學生之間有衝突」。



警方今日（13日）表示，東區警區反三合會行動組人員經調查後，今日分別在東區及深水埗區，拘捕3名年齡介乎13至15歲的少年，涉嫌普通襲擊。3名被捕人已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。



港島杏花邨嶺南中學，懷疑發生校園欺凌事件，家長報警追究。（資料圖片/黃偉民攝）

網帖稱姪兒遭集體欺凌跟蹤恐嚇 轟學校懲處兒戲

疑被欺凌的男生，其家人早前在網上發文，稱姪兒在嶺南中學被集體欺凌，家人已經帶他往醫院驗傷，並在警署正式立案，批評校方「給出的處分，竟然只是記一個小過及停課三日」。

有網民指其姪兒在嶺南中學被欺凌，不滿校方處理手法和態度。（Threads截圖）

已退學學生留言稱曾遭欺凌

帖文引來迴響，有自稱已退學的學生分享同類經歷，並點名其中一名同學，偕其他同學宣揚其家人的姓名和地址；又曾跟蹤他。另外，他投訴不見書包，卻反而被記缺點。《香港01》亦接獲家長反映，指其小朋友亦曾經在學校因事與老師爭執，雙方發生肢體碰撞；惟當時未有報警，校方事後亦未有處理事件，認為與學校的教育方針背道而馳。

一名自稱已退學的學生在帖文下留言，稱曾遭遇類似的欺凌情況。（Threads截圖）

涉多名同級生 有人曾拳打及踢下半身

消息稱，懷疑被欺凌的13歲男生，患有聽覺障礙、自閉症、過度活躍症及學習障礙，他與其他涉事學生同級，但互不認識，亦無結怨。

前日（10日）下午近2時，該名男生在學校地下籃球場用膳期間，據悉被多名學生嘲笑，並被多人輪流揮拳襲擊，打向手臂及踢向男生下半身；有人亦曾將籃球扔向男生背部。男生自衛期間，曾回踢其中一名施襲者。事後學校聯絡該名男生母親，她在輔導員陪同下，昨日（11日）前往柴灣警署報案，警方隨後翻查學校閉路電視調查。

港島杏花邨嶺南中學懷疑發生欺凌事件。（黃偉民攝）

校方確認學生有衝突 強調第一時間嚴肅跟進

《香港01》記者昨日（12日）到嶺南中學了解，獲訓導主任確認「學生之間有衝突」，又指會「之後睇下喺懲處上、教導上再去跟進，包括訓輔導、社工的支援等。」

校方其後進一步回覆查詢，指校方高度重視該宗學生衝突事件，已第一時間嚴肅跟進，並啟動危機處理機制，正全力配合警方調查；並重申對校園欺凌「零容忍」。教育局則指，十分關注事件，已提醒學校加強訓輔工作。

教育局：十分關注 繼續與學校保持聯絡

教育局則表示十分關注事件，在接獲呈報後已即時聯絡有關學校，要求學校嚴肅跟進，為學生提供所需的支援及輔導。學校已即時啟動危機處理小組跟進，並會與有關學生家長保持聯繫及提供支援。

教育局重申，對校園欺凌一直採取「零容忍」的政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，並為學校提供清晰的指引，詳細列明學校在處理欺凌事件的原則、程序、方式及跟進工作，亦要求學校必須正視和以積極認真的態度處理每一宗欺凌事件。

由於警方正調查事件，教育局不宜就事件作出進一步評論或透露有關詳情。教育局已提醒學校加強訓輔工作，並會繼續與學校保持聯絡，提供適切的支援和意見。

教育局要求全港公營學校訂定反欺凌政策

根據香港特別行政區政府教育局政策及立法會文件，當局對校園欺凌一貫採取「零容忍」原則，重申絕不接受任何形式或原因的暴力與威嚇行為。局方在《學校行政手冊》中明確要求全港公營學校推行「全校參與」模式訂定反欺凌政策，一旦接獲舉報，校方必須按危機處理機制即時介入，保障受害人安全並制止惡化；若事件涉及嚴重肢體傷亡、跟蹤恐嚇等涉嫌違法情節，校方除了通報教育局外，亦應主動轉介或配合警方跟進調查，絕不能將嚴重衝突淡化為普通學生爭執。