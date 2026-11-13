BIGBANG｜警封土瓜灣十三街上落客位設路障　人潮改新碼頭街登車

韓國天團BIGBANG今日 （13日）起在啟德主場館，舉行4場BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HONG KONG演唱會，警方早前已預告，會嚴厲打擊「白牌車」。《香港01》記者在啟德體育園附近的土瓜灣現場觀察，交通警從晚上8時半起，在馬頭角道牛棚藝術村對開封路，設置單向管制路障，截停及檢查可疑車輛，並封鎖馬頭角道、十三街一帶的上落客位置，杜絕「白牌車」非法載客取酬。



演唱會散場後，由於未能在十三街一帶乘車，人潮改為步行到新碼頭街一帶登車，當中包括原本已安排網約車、操普通話的男女，兩人最後亦成功登車。警方隨即亦派員到新碼頭街封路。但仍有漏網之魚趕及在警員制止前登車，包括只掛上本地牌及掛有兩地牌、甚至三地牌的車輛，女警唯有著對方「喂！快啲快啲快啲快啲快啲唔好阻住後面呀！」



行動期間，警方在馬頭角道發現一輛掛上粵港兩地牌、懷疑經非法改裝的白色七人車，安排拖車將其拖走扣查。



BIGBANG演唱會香港站在啟德主場館舉行，由於警方較早時已封鎖土瓜灣馬頭角道和十三街一帶的上落客位，演唱會散場後，人潮改到新碼頭街一帶登車離開，警方發現後亦趕到該處封路，但仍有漏網之魚成功登車。（梁偉權攝）

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韓國天團BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HONG KONG於11月13、14、15及17日，在啟德主場館舉行共4場演唱會，票價介乎699元至3,099元。

早在今日下午約4時，即演唱會開場前3小時，已有至少數百名粉絲抵達啟德體育園，入場搶購周邊紀念品和應援物，現場亦有多處BIGBANG打卡熱點粉絲忙着不停拍照。啟德主場館附近商場和餐廳亦因BIGBANG演唱會而旺丁旺財，不少餐廳都延長營業時間。有食肆負責人預計演唱會期間，生意額會較平日高，料最高多三成。

馬頭角道一輛七人車涉非法改裝被拖走。（梁偉權攝）

BIGBANG演唱會更帶動深水埗電器維修店的生意，該店早前為BIGBANG粉絲「VIP」維修應援手燈開關掣，令十多年前出售的手燈重新亮起。店舖在粉絲圈內成名，一傳十，一傳百，吸引數十名「VIP」前來維修手燈，至今已維修約40支手燈。負責人蕭先生指，店舖至今開業近20年，一直都是進行電腦及家電維修，沒料一次機緣巧合下，加上粉絲力量及社交平台宣傳，成功開拓新業務。

警方在土瓜灣牛棚藝術村一帶設路障截查車輛。（梁偉權攝）

旅遊界早已預料BIGBANG演唱會可吸引大批旅客到港，《香港01》周四下午（12日）在旅遊預訂平台搜尋啟德一帶酒店旅舍房價，發現房間供應緊張，其中新蒲崗富麗宮賓館預訂已滿，位於九龍城的K380酒店僅餘一間大床房，連稅及附加費收2,523元。由啟德方艙改建而成的「啟航1331」，其雙床房索價1,599元，即人均799.5元，較旅舍去年開幕初期高出5.4倍。距離啟德主場館不足100米的啟德帝盛酒店尚餘3間房，其頂層花園雙臥室海景套房更索價近3.5萬元。

警方交通總部交通管理組警司林知行昨日（12日）表示，因應本星期舉行的大型活動，警方將會加強相關執法部署。前線人員會在相關黑點，特別是懷疑涉及非法載客取酬的候客及上落客地點，加強交通管制、執法及情報蒐集，並查核懷疑涉案車輛、司機及相關許可證資料。一旦掌握足夠證據，警方必定會依法採取執法行動，包括將合適的資料轉交內地相關部門跟進。

警方提醒市民及訪港旅客，非法載客取酬不單涉及法律責任，亦伴隨保險及安全風險。車輛一旦用作非法出租或載客取酬，相關的第三者保險便可能失效；倘若發生交通意外，乘客及其他道路使用者的保障和索償均可能受到影響。

根據香港法例第374章《道路交通條例》，除非該車輛領有有效的出租汽車許可證，否則任何人不得使用該車輛或者駕駛該車輛，或容許他人駕駛或使用車輛作出租或載客取酬的用途。首次定罪將被罰款港幣1萬元及監禁6個月；再次定罪，則將被罰款港幣2.5萬元及監禁1年。

若司機被定罪將被取消駕駛資格最少1年，最長可達3年。此外，涉案車輛亦會被暫時吊銷牌照，首次定罪為6個月，再犯則是1年。車輛在吊銷牌照期間需要移交運輸署作為保管。