兩男划獨木舟遇風浪被困吊鐘洲　獲水警消防救起　事後發感謝信

上周日（8日）發生涉及獨木舟的驚險意外。當日下午4時37分，一名28歲本地男子報案，指與29歲內地男友人，租借獨木舟出海，惟途近吊鐘洲時，因風浪擱淺被困。水警東分區與西貢消防局迅速派員趕至，發現兩名事主身穿救生衣站於礁石上待救。他們幸無受傷，隨即被送返水警基地上岸，事後拒絕送院檢查。



警方今日（14日）於Facebook專頁「水警港外警區」發文，分享救援行動細節，指面對風浪拍擊岸邊的險惡環境，救援船隻因險惡環境無法靠岸。水警東分區水上電單車隊員在評估現場環境後，隨即制定營救方案。最終，被困者順利登上救援艇，安全折返。



警方指，該求助者事後向水警東分區及西貢消防局發出感謝信，衷心感謝救援人員於救援事件中的英勇表現。

兩名男子租借獨木舟出海，途近吊鐘洲時，因風浪擱淺被困。水警東分區與西貢消防局派員趕至救援。（FB 「水警東分區」圖片）

警方指，該求助人士事後向水警東分區及西貢消防局發出感謝信，衷心感謝救援人員於救援事件中的英勇表現。（FB 「水警港外警區」圖片）

警籲海上划艇緊記「安全五部曲」

警方提醒海上使用者，緊記「划艇安全五部曲」：

1. 穿著符合安全規格的救生衣

2. 通知家人或朋友自己的活動範圍或路線

3. 與附近航行的船隻保持安全距離

4. 切勿冒險穿越海蝕洞

5. 使用 HK SOS 應用程式

警方強調：「無論新手定高手，都應因應風浪、環境量力而為，安全第一！」