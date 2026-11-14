兩男划獨木舟遇風浪被困吊鐘洲 獲水警消防救起 事後發感謝信
撰文：凌逸德
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上周日（8日）發生涉及獨木舟的驚險意外。當日下午4時37分，一名28歲本地男子報案，指與29歲內地男友人，租借獨木舟出海，惟途近吊鐘洲時，因風浪擱淺被困。水警東分區與西貢消防局迅速派員趕至，發現兩名事主身穿救生衣站於礁石上待救。他們幸無受傷，隨即被送返水警基地上岸，事後拒絕送院檢查。
警方今日（14日）於Facebook專頁「水警港外警區」發文，分享救援行動細節，指面對風浪拍擊岸邊的險惡環境，救援船隻因險惡環境無法靠岸。水警東分區水上電單車隊員在評估現場環境後，隨即制定營救方案。最終，被困者順利登上救援艇，安全折返。
警方指，該求助者事後向水警東分區及西貢消防局發出感謝信，衷心感謝救援人員於救援事件中的英勇表現。
警籲海上划艇緊記「安全五部曲」
警方提醒海上使用者，緊記「划艇安全五部曲」：
1. 穿著符合安全規格的救生衣
2. 通知家人或朋友自己的活動範圍或路線
3. 與附近航行的船隻保持安全距離
4. 切勿冒險穿越海蝕洞
5. 使用 HK SOS 應用程式
警方強調：「無論新手定高手，都應因應風浪、環境量力而為，安全第一！」
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