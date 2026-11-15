旺角鬧市人來人往　藍衣男當眾小便　網民批：報警捉人啦｜有片

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（14日）瘋傳一段影片，一名身穿藍色短袖上衣、黑色長褲的男子，站在旺角山東街和砵蘭街交界行人路路邊，當眾露械小便，射向上址一個黃色消防栓旁邊，藍衣男雙目緊閉，臉部通紅，不排除事前飲過酒。



現場食肆燈火通明，人來人往，包括婦孺經過現場，眾人分別望了一眼便離開，甚至一臉愕然。



男子站在旺角山東街和砵蘭街交界行人路路邊，當眾露械小便，射向上址一個黃色消防栓旁邊。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

帖主將片中男子私隱部位打格，但沒有交代到拍攝日期和時間，許多網民留言指「人渣」、「報警，銳眼可以捉人啦」、「同狗無分別」、「做乜幫佢遮」。

男子雙目緊閉，臉部通紅，不排除事前飲過酒。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8條，任何人不得在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方；或建築物的任何公用部份，而該公用部份並非洗手間或水廁的地方大小便。任何正在照顧或看管1名12歲以下兒童的人，不得在沒有合理因由下，准許該兒童在上述同樣地方大小便。

任何人違反第8條規例，即屬犯罪，首次定罪，可處第2級罰款（5,000港元）；及如屬第二次或其後再度定罪，可處第3級罰款（1萬港元）。

另外，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻暴露行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬違法，一經定罪，最高可處罰款2,000元及監禁6個月。即使並非身處公眾地方，只要有關猥褻露體行為可被公眾看見，亦可能觸犯法例。