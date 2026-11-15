有片｜旺角MOKO嬰兒手推車前輪疑攝扶手梯罅隙　女童受驚狂喊尖叫

旺角新世紀廣場（MOKO）發生扶手電梯意外。今日（15日）有網上流傳影片顯示，一輛嬰兒車懷疑前輪卡進扶手電梯梯級縫隙，導致電梯停頓。當時梯級上站滿攜帶行李箱及購物袋的市民，眾人需繞過嬰兒車步行離開。事發後，商場職員在場維持秩序，扶手電梯旁則有一名女童受驚狂哭兼尖叫，其時亦傳出一把女聲稱：「唔好郁、唔好郁。」



片段引起網民熱議，有人稱：「要畀維修費喎！」、「唔識摺起架bb車先搭扶手樓梯？」、「後面仲要排住個拖喼女人，有咩事真係保齡球！」亦有人認為應先照顧小朋友「好心安慰左（咗）小朋友先，嚇死陰公…」



《香港01》正就事件向旺角新世紀廣場查詢。

一輛嬰兒車在懷疑前輪卡進扶手電梯梯級縫隙，導致電梯停頓。（threads@lyylshlkh）

網上流傳影片長約43秒，事發於旺角新世紀廣場一條下行扶手電梯。影片顯示，涉事扶手電梯當時已停止運作，梯級上站滿手提行李箱及購物袋的行人，他們需側身繞過該輛嬰兒車繼續往下走。一名身穿螢光黃色外套的商場職員在電梯底部維持秩序，協助疏導人流，並協助市民搬運行李。

隨後可見一輛灰色嬰兒車留在扶手梯的右邊，其前輪懷疑卡在金屬梯級的邊緣位置。車上當時並無嬰兒，扶手梯旁則有一名身穿粉紅色上衣的女童哭泣尖叫。

扶手梯旁有一名女童受驚狂哭兼尖叫。（threads@lyylshlkh）

機電署指引：攜嬰兒車手推車行李 切勿用扶手電梯

根據機電工程署有關使用扶手電梯或自動人行道的安全指引，輪椅使用者，或攜帶嬰兒車、手推車、行李、大型或過長物件的人，切勿使用扶手電梯，應使用升降機。使用扶手電梯時，應小心照顧同行小孩和長者，且不應站近梯級邊緣。如遇緊急事故，應立即按下扶手電梯或自動人行道的緊急停機掣。