黃大仙下邨龍和樓單位失火冒煙　消防開喉撲熄　戶主需戴氧氣罩

黃大仙下邨龍光樓今（15日）早發生奪命火警，5樓起火單位遍布雜物，一名獨居八旬婦命喪當場。及至傍晚約6時21分，警方再接獲報案指，同邨的龍和樓有單位失火冒煙，消防趕至動用一條喉及一隊煙帽隊，約24分鐘後將火撲熄。



火警中約100人需疏散至安全位置，起火單位女戶主疑感不適需戴上氧氣罩，多名救護員和消防員在旁了解及照顧；初步疑煮食時廚房起火。



黃大仙下邨龍和樓有單位失火冒煙，約100人需疏散。（羅日昇攝）

黃大仙下邨龍和樓發生火警，起火單位女戶主疑感不適需戴上氧氣罩，多名救護員和消防員在旁了解。（羅日昇攝）

黃大仙下邨龍和樓有單位失火冒煙，有老翁需消防員攙扶。（羅日昇攝）

黃大仙下邨龍光樓早上奪命火警 80歲獨居婦燒焦

今早（15日）8時47分，黃大仙下邨龍光樓發生奪命火警，一個5樓單位起火及冒出濃煙，消防員到場開喉將火救熄後，在起火單位內客廳發現一具燒焦女屍。消防處代表交代案情指，80歲死者獨居，單位內有大量雜物，包括尼龍袋、膠袋及膠樽等，又形容雜物堆積高度由1.2米直至天花板。消防處補充，單位內設有神位，亦不排除為火警成因之一，相信火警無可疑，正循煙頭及香燭冥鏹意外燃燒雜物的方向調查。

黃大仙下邨龍光樓奪命火，救援人員在單位客廳、距離門口約2米位置發現一具燒焦的女屍（紅點位置）。（鄭嘉惠攝）