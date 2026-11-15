新皇崗口岸｜城巴撼天花懸掛交通指示牌　月內第三宗同類意外

落馬洲新皇崗口岸再發生巴士車頂撞及指示牌事故。今日（15日）傍晚6時51分，警方接報指一輛巴士在新皇崗口岸巴士站撞及懸掛的指示牌，事件中無人受傷。從網上流傳圖片可見，涉事雙層城巴疑在行駛期間，車頂撞到天花懸掛的交通指示牌，導致指示牌歪斜並壓在車頂上，涉事巴士則未見明顯損毀。此為一個月內巴士在新皇崗口岸發生的第三宗同類意外，此前兩宗意外均涉及九巴。



事件引起網民熱議，有人嘲諷：「出咗通告先至嚟撞。」、「啱啱出完通告，提醒自己公司車長要注意，結果就到自己公司出事。」亦有網民指：「又來一單！」、「今次輪到城巴。」《香港01》正就事件向城巴查詢。



11月15日，一輛城巴雙層巴士在新皇崗口岸撞到一個由天花懸吊的指示牌。（facebook／是日快快-巴士即日相）

▼10月31日九巴B11新皇崗口岸撞懸吊指示牌▼

10月31日，一輛九巴B11路線雙層巴士，在新皇崗口岸撞到一個由天花懸吊的指示牌。（fb是日快快-巴士即日相/Xa Wong）

新皇崗口岸自10月12日上午正式啟用以來，已發生最少3宗同類交通意外。其中上月九巴曾發生兩宗車頂撞及懸吊指示牌的事故。10月18日早上11時36分，一輛九巴B10路線雙層巴士亦疑因入錯線，駛入惇裕路聯檢大樓底層的跨境巴士候車區，車頂撞到懸掛於天花的交通指示牌，導致巴士上層擋風玻璃破裂。10月31日，一輛九巴B11路線雙層巴士在新皇崗口岸疑入錯線，撞到一個由天花懸吊的指示牌。意外中幸無人受傷。

▼10月18日九巴B10新皇崗口岸撞懸吊指示牌▼

10月18日，一輛九巴B10路線雙層巴士在新皇崗口岸撞到懸吊指示牌，巴士上層車頭玻璃碎裂。（馬路的事討論區/Sam Kwong 圖片）

新皇崗口岸部分路面無防滑物料 一個凌晨兩車跣胎撞牆

昨日（14日）在天雨路滑下，亦分別有直通巴士及的士「跣胎」撞牆。路政署早前回覆查詢時表示，昨日涉事路段不屬早前加設防滑物料的範圍，署方將於本周初補加。昨日凌晨1時32分，41歲男司機駕駛無載客旅遊巴由機場返深圳，駛至L2層時報稱「跣胎」，右車頭撞牆，導致車頭及1米乘1米牆壁損毀。

至昨清晨5時36分，61歲男司機駕駛的士於L2層落客位同樣報稱「跣胎」撞牆，0.5米乘0.5米牆壁受損，30歲男乘客一度報稱受傷，毋須送院。另有的士司機及部份網民留言指，現場路面遇下雨時跣如「溜冰場」，有的士司機聲稱昨日續有零星的士行家出現同類「跣胎」意外。