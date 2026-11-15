皇崗口岸兩車跣胎撞牆　政府：相關路段無鋪防滑物料　本周初加鋪

新皇崗口岸開通剛滿一個月，曾被反映路面不夠防滑的口岸公共運輸交滙處，昨日（14日）在天雨下，先後有直通巴士及的士「跣胎」意外撞牆。路政署回覆《香港01》查詢表示，發生意外的路段並非早前加設防滑物料的範圍，將於本周初加設防滑物料，預期可於短期內完成。



警方昨日（14日）凌晨接獲報案，有直通巴司機報稱疑因「跣胎」撞牆。（馬路的事討論區／工友）

網上流傳影片可見，公共交滙處因雨勢導致路面濕滑，有直通巴疑「跣胎」溜前長達10秒始停低。（馬路的事討論區／工友）

網傳意外影片 有直通巴撼埋牆 另有直通巴「跣住」溜前

網上流傳影片可見，港方口岸區公共交滙處因雨勢導致路面濕滑，一輛深圳西湖永東直通巴疑「跣胎」溜前長達10秒始停低。另一輛永東直通巴亦懷疑失控撞牆，現場有牆壁受損，有飾面剝落並散落一地。

網上流傳一輛的士亦疑「跣胎」意外撞甩車頭揼把，上載者指於11月14日發生。（hkbeartaxi9@threads）

有網民留言指路面跣如「溜冰場」

另有的士司機及部份網民留言指，現場路面遇下雨時跣如「溜冰場」，有的士司機聲稱今日續有零星的士行家出現同類「跣胎」意外；網民jessechi21則在社交平台Threads指，上星期有天落雨，以慢速駛向閘口都「滑住去」。

警方接獲兩宗相關交通意外報案，其中一宗於昨日凌晨1時32分接報，41歲男司機駕駛無載客旅遊巴由機場返回深圳，其間抵達皇崗口岸L2層，司機稱突然跣胎，旅巴右邊車頭撼埋牆，導致車頭損毀，牆壁亦出現1米乘1米損毀痕迹。

另一宗報案於同日清晨5時36分，警方接報指新皇崗口岸L2層落客位同樣發生涉及的士意外，61歲的士司機報稱「跣胎」撞牆，有0.5米乘0.5米範圍的牆壁受損，30歲男乘客一度報稱受傷，但毋須送院。

警方昨日（14日）凌晨接獲報案，有直通巴司機報稱疑因「跣胎」撞牆，牆壁亦出現1米乘1米損毀痕迹。（馬路的事討論區／工友）

港方口岸公共交滙處因雨勢導致路面濕滑。（butt0601／Threads）

路政署今日回覆查詢表示，意外發生於皇崗新聯檢大樓二樓的跨境巴士落客處，該落客處除昨日外，在開通後並沒有接獲交通事故的報告。至於防滑物料，署方指，當局較早前在所有跨境巴士停泊處及附近的出入口急轉彎路段已加設了路面防滑物料。昨日發生意外的路面位於跨境巴士停泊處對出，所以並未納入早前加設防滑物料的範圍。

署方又指，路面防滑度受天雨、路面狀況、場地整潔及道路設計等因素影響，而相關部門一直因應港方實際需要及使用情況進行適當優化及調整。因應口岸開通後公共運輸交滙處的使用情況，於交滙處其他路段加設防滑物料工程將於本周初展開，並預期可於短期內完成，以加強相關路面的防滑效能及進一步提升道路安全。

翻查資料，新皇崗口岸公共交滙處並非首次被指路面防滑性能欠佳。今年9月演練期間，《香港01》曾接獲兩間專營巴士公司的司機反映，稱口岸公共運輸交滙處的巴士線所用的物料疑似不夠防滑，演練期間多次發生巴士「推頭」或「甩尾」情況，路政署事後在部份混凝土路面鋪設防滑物料。