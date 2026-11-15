黃大仙下邨火警｜死者遺體傍晚舁送殮房　單位外走廊燒焦漆黑一片

黃大仙下邨今早（15日）發生奪命火警，龍光樓5樓一單位疑有雜物起火，據報一度傳出爆炸聲，消防動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約半小時後將火救熄，在單位內發現一具焦屍。80歲姓霍女死者獨居於起火單位，其遺體於傍晚近6時由仵工舁送殮房。



至晚上約9時半，龍光樓樓下仍有消防戒備及調查。有網民在社交平台上載起火樓層的照片，可見涉事單位所在的一側，走廊嚴重焚毀熏黑，天花及牆身油漆剝落，天花懸吊的指示牌塑膠部分溶化。當局用膠帶和多個鐵馬封鎖該條走廊，同層其他位置的燈光只能稍稍照亮走廊最外邊，走廊更深處漆黑一片，觸目驚心。



黃大仙下邨龍光樓奪命火警，80歲女死者遺體傍晚由仵工舁送殮房。（羅日昇攝）

消防處是在今早8時45分接報，指黃大仙下邨龍光樓一低層單位起火，消防人員5分鐘後趕抵，動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，至早上9時16分將火救熄。人員其後在單位客廳、距離門口約2米位置發現一具燒焦女屍，死者為獨居於該單位的80歲姓霍女子。

黃大仙下邨龍光樓奪命火警，消防在單位客廳、距離門口約2米位置發現一具燒焦的女屍（紅點位置）。（鄭嘉惠攝）

消息指，霍婦有吸煙及拜神習慣。警方和消防今午交代案情時指出，起火單位內有大量雜物，包括尼龍袋、膠袋及膠樽等，雜物堆積高度由1.2米直至天花板；單位內亦設有神位，不排除為火警成因之一。消防初步調查相信火警無可疑，並會循煙頭或香燭冥鏹意外燃燒雜物的方向，與其他相關部門進行調查。

社會福利署回覆《香港01》查詢表示，對事件深感難過。社署社工會聯絡死者家屬，並會按其福利需要提供適切協助。據了解，死者並非社署社工跟進個案。

黃大仙下邨龍光樓奪命火警，涉事單位外牆熏黑。（鄭嘉惠攝）

▼黃大仙下邨龍光樓奪命火警▼

消防員射水灌救。（鄭嘉惠攝）