兩間二手名牌寄賣店「樂星」及「Vootic」，懷疑拖欠寄賣款項及失聯，大批苦主在網上求助及開設群組聲討，至今逾150人加入。有知情人士透露，相關店舖10月起拖數，更疑開「空頭支票」，直至失聯無營業，苦主們才驚悉。



警方截至今日下午3時，共接獲43人報案；其中37人指銅鑼灣羅素街一店舖，懷疑拖欠寄賣款項，涉案金額約1,400萬元；另外6人則涉中區夏愨道一店舖，涉款約260萬元。案件暫列「欺詐」仍在調查中，交由灣仔警區重案組及中區警區重案組跟進。警方呼籲任何人有資料提供，請致電3660 7546 / 5466 9204與灣仔警區重案組聯絡，或致電3600 1182／6978 6686與中區警區重案組聯絡。海關則暫未接獲舉報，會了解事件，如發現違反《商品説明條例》的情况，會採取適當的執法行動。



有苦主向《香港01》透露，在Vootic寄賣16至17件總值逾48萬元名牌手袋及珠寶，店方上周五（13日）才上門收貨，兩日後便失聯；更有苦主難以置信，不相信樂星「搭雞棚走佬」，認為只是遇上突發問題。另有苦主控訴損失150萬元，拆解高價收貨再彈票手法。樂星透過Whatsapp回覆《香港01》，稱「負責同事仲未聯絡到果（嗰）邊，現正同警方跟進中。」樂星金鐘店沒有營業，門外貼上警方聯絡字條，有苦主在場守候。《香港01》前往仍有營業的旺角店了解，店員表示不清楚情況。

Vootic銅鑼灣店未有營業。（黃偉民攝）

李小姐：寄賣$48萬Chanel、Hermès、LV等手袋珠寶

苦主李小姐表示，去年12月開始在「Vootic」銅鑼灣店寄賣名牌物品，一直合作順利，先後成功售出17件貨品，並收到支票，因此對店方深信不疑。雖然她曾察覺店方未有主動通知貨品已經售出，發放支票偶爾比原定日期遲一至兩日，但因過往從未失聯或通訊只有「單剔」，故未有起疑。

今年9月起至上周五（13日），李小姐陸續將合共16至17件名牌貨品交予「Vootic」寄賣，涵蓋Chanel、Hermès、LV等手袋及珠寶，總值超過48萬元；上周五店方才派員上門收貨，周六（14日）雙方仍有傳訊息對答，惟至周日（15日）對方已沒有回覆，隨後所有訊息均顯示為未能送達的「單剔」狀態。

樂星今午在社交平台更新限時動態，指「各位親愛的客人：有關金鐘分店特（突）發事情，旺角總店不受影響，照常營業！由於人手不足，銅鑼灣店休息一天！」（樂星instagram截圖）

李小姐：10月Vootic陳列貨品銳減 WhatsApp全單剔

李小姐指，原本有兩件貨品已獲買家落訂，店家約定她領取支票；另有5件貨品則稱有客人有意購買而暫時預留，並承諾下周會通知結果。然而，一星期過後店方仍無音訊，她主動追問亦石沉大海，直至昨日（16日）朋友傳來其他苦主帖文，才驚覺可能受騙。

回想早前端倪，李小姐坦言今年10月最後一次親赴銅鑼灣分店時，已察覺店內後方存放的貨品明顯減少，陳列架上展示的亦非一線大牌子；當時她曾疑惑自己寄賣了不少名牌貨品在該店，卻未見在店內陳列，但職員解釋指，部分貨品會轉交拍賣行或安排在其他平台直播發售，她遂未有為意。

如今「Vootic」的3個公司聯絡電話在WhatsApp上全部顯示為「單剔」，涉事店舖亦拉閘未有開門。李小姐累計逾48萬元的貨品及款項全數無法取回，她今日（17日）已正式向警方電子報案室報案。

吳太：友人多次成功放售手袋及收款

另一苦主吳太憶述，身邊有朋友曾多次成功放售手袋並順利收款，故推介她到店寄賣，而家中一個Hermès手袋閒置多時，遂於10月初聯絡「樂星」金鐘分店，打算以5.5萬元寄賣。她憶述，店方當時態度並不進取，回覆緩慢，她提出若職員經過附近可順道上門收袋，對方亦隔了數天才答應安排職員上門，但回店後對方亦有將手袋連同正式單據拍照發送給她確認。

由於店方平時回覆訊息向來較慢，友人亦指屬正常情況，吳太起初不以為意。直至11月初，她因即將外遊，心想手袋寄賣多時仍未有消息，便打算取回自用，豈料查詢後卻獲告知手袋已經售出。

店家收袋後有將手袋連同正式單據拍照發送給吳太確認。（受訪者提供）

吳太：不信樂星「搭雞棚」

吳太隨即追問何時可以領取款項，將打算親身到金鐘分店了解，店家直到傍晚6時許才回覆，聲稱「會計要下星期一先返」（即昨日，16日），屆時才能告知支票的領取日期。然而，吳太苦候至昨日傍晚仍未獲回覆，訊息全是「單剔」，最終在Threads看到其他苦主帖文，才驚覺事態嚴重；其友人總值約20萬元的寄賣貨品，同樣未能取回。

吳太認為，店方營運已有一段時間，且過往確實有人成功賣袋收錢，加上友人早前曾欲寄賣一條Chanel頸鏈亦遭店方拒收，認為「如果佢係要走佬，點解唔收埋佢啲頸鏈？」因此她相信店方並非刻意「搭雞棚」行騙，而是近期可能發生突發問題才導致「走佬」。她又指，今日會先到金鐘分店查看實際情況，隨後便會報警求助。

海關回覆查詢時表示，暫未接獲相關舉報，但會了解事件，如發現違反《商品説明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

樂星負責人為日本手袋鑑定師國里英泰（Hideyasu Kunisato），他曾於2022年接受訪問，分享Hermès中古手袋的小貼士。