兩間二手名牌寄賣店「樂星」及「Vootic」，懷疑拖欠寄賣款項及失聯，多人報警，涉款超過1,600萬元；苦主群組已聚集逾150人。除了樂星旺角店仍照常營業外，其餘門市均拉閘，樂星金鐘店門外更已貼上警方聯絡字條。



有苦主受訪時透露，單是她接觸到的6名苦主，合共已損失高達400萬元，她自己損失約150萬元，並拆解店方以高於市價一成及初期準時出票「養魚」博取信任，後期卻屢開「空頭支票」拖數的手法。



陳小姐其中一個寄賣的Hermès手袋價值15萬元。（黃偉民攝）

陳小姐：收購報價比市場高約10%

金鐘「樂星」門口貼上警方的聯絡字條，店內雖燈火通明，但未見任何職員；有數名苦主在門外守候。陳小姐表示，她自今年5月起在銅鑼灣分店放售多個名牌手袋，累計損失金額約150萬元。她拆解店方的「套路」，指對方的收購或寄賣報價比市場價高出約10%，並聲稱公司有門路在日本進行拍賣，因此手袋售價可以高於香港市場。

首次交易準時付款「養魚」 之後「寫錯支票」彈票

她又指，首次交易時，店方必定會準時付款、順利開出支票，「之後慢慢咁養住你，好似養魚咁，養一池塘魚」。當她逐步放下戒心並放售更多手袋後，店方便開始一再拖延交收貨款，就算交予支票亦會「彈票」。她向店方追討時，對方每次均以「寫錯支票」等藉口敷衍，惟重新開票後仍再彈票，一拖再拖；她亦曾詢問店方能否改用其他方式付款，但對方堅稱一定要出票。

陳小姐：多名苦主報警 6個人已失$400萬

陳小姐昨日打算兌現兩個價值26.6萬元手袋的支票時，又再空手而回，「過咗12點彈票，覺得有啲奇怪，你入得票比（畀）人都係有錢㗎嘛，點解又彈票呢？」她隨即前往銅鑼灣門市查看，發現店舖並無營業，深感不妥下昨晚前往灣仔警署報案。

她透露，自己昨晚應是首批到警署報案的受害人之一，報案期間已見多名苦主陸續報警求助，單是他現場接觸到的6名苦主，合計損失金額已達400多萬元。她無奈稱，警方處理這類案件需經多重程序，擔心會變相給予涉事負責人足夠時間「走佬」。

兩間二手名牌寄賣店「樂星」及「Vootic」，懷疑拖欠寄賣款項及失聯，涉苦主群目前已有逾百人在內。

警方截至今午3時，接獲至少43人報案；其中37人指銅鑼灣羅素街一店舖，懷疑拖欠寄賣款項，涉案金額約1,400萬元；另外6人則涉中區夏愨道一店舖，涉款約260萬元。案件暫列「欺詐」仍在調查中，交由灣仔警區重案組及中區警區重案組跟進。警方呼籲任何人有資料提供，請致電3660 7546/5466 9204與灣仔警區重案組聯絡，或致電3600 1182／6978 6686與中區警區重案組聯絡。

海關則暫未接獲舉報，稱會了解事件，如發現違反《商品説明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

Vootic銅鑼灣店未有營業。（黃偉民攝）