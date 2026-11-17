街頭行乞在香港屬違法行為，大埔警方今拘捕一名內地義肢男。警方指，大埔分區軍裝巡邏小隊人員今日（17日）上午進行反罪惡巡邏期間，在大埔鄉事會街發現一名男子懷疑進行行乞活動。警員經觀察及搜證後迅速採取行動，以涉嫌「乞取施捨」拘捕該名44歲內地男子。圖片顯示，被捕男子右小腿戴有義肢，盤坐地上，面前設有裝錢膠兜。



男子右腿裝有義肢。（Facebook 大埔警區 Tai Po District）

根據立法會文件，由2019年截至2023年11月30日的五年間，警方就《簡易程序治罪條例》第26A條共拘捕79 人，當中57人持往來港澳通行證 (俗稱「雙程證」)、18 人持香港身份證、3人持中國護照、1人持俄羅斯護照。當中28人即時監禁、 9人判處緩刑、28人被判罰款。

警方在大埔鄉事會街發現一名男子懷疑進行行乞活動。（Facebook 大埔警區 Tai Po District）

警方以涉嫌「乞取施捨」拘捕該名44歲內地男子。（Facebook 大埔警區 Tai Po District）

警方重申，街頭行乞屬違法行為。根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第26A條「對乞取施捨的人的懲罰」，任何人干犯相關罪行，一經定罪，首次或第二次定罪可處第1級罰款及監禁1個月；第三次或其後定罪則可處第1級罰款及監禁12個月。

警方表示，會繼續加強情報蒐集，並於區內行乞黑點及人流較多的街道保持高調巡邏，果斷執法以打擊非法行乞活動。