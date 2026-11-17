石鼓洲焚化廠10月26日發生三級火警，消防共動用5條喉及5隊煙帽隊灌救，約4小時後將火大致救熄，事件中一人不適送院，約970人需疏散。消防處今日（17日）表示已完成調查，包括現場搜證及向相關人士錄取口供。



調查顯示，起火地點位於I.PARK1焚化爐大樓第三焚化模組高層。消防處指出，調查結果已排除火警與電力故障、蓄意縱火及化學物質自燃有關，火警原因可能與燒焊工程或吸煙有關。消防處已完成有關報告，並轉交環境保護署跟進。



環保署則於傍晚發出新聞稿回應，指已收到消防處的報告。署方因應消防處就火警成因調查的發現，已責成I.PARK1承建商即時檢視及加強其消除火警風險的措施，並特別針對處理包括燒焊在內的熱工序，及進一步收緊地盤全面禁煙的範疇。



建築物內部燃燒如沖天火柱。（讀者片段截圖）

環保署稱，留意到消防處報告指出火警成因可能與燒焊工程或吸煙有關。署方正檢視今次事件，以進一步加強應變措施和提升設施的安全營運水平，相關合適的實踐經驗將會推廣至環保署轄下其他設施，以確保施工和營運安全。

環保署：如發現工人地盤內吸煙 會即時勒令撤離I.PARK1

該署強調，一直非常重視轄下廢物管理設施的安全水平，並透過多管齊下的措施，嚴格督促承建商落實各項安全與防火管理，包括執行地盤禁煙。環保署指，I.PARK1承建商自2026年1月起已採取一系列控煙措施，例如規定工人在登上I.PARK1人工島前須將香煙和打火機存放於碼頭煙包架、進行定期及突擊巡查等。如發現工人在地盤內吸煙，承建商會即時勒令工人離場及撤離I.PARK1項目。

火警當日一名職員不適，由直升機及救護員送到東區醫院治理。（資料圖片／王譯揚攝）

環保署：火警無影響I.PARK1第一及第二模組

位於石鼓洲的「I·PARK1」焚化爐大樓第三模組樓頂在10月26日發生三級火。根據環保署最新向離島區議會提交的文件指出，火警初步懷疑與在樓頂的收尾工程有關，非由焚化工序或垃圾引起。

火位置位於設施的主焚化爐大樓第三焚化模組範圍屋頂。人工島上的綜合廢物管理設施第一期（I.PARK1），一度停止接收廢物。第一及第二模組該兩個模組至10月30日起逐步重啟試運。

▼10月26日石鼓洲焚化廠三級火▼