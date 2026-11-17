昨日（16日）網上流傳車Cam影片顯示，一輛「小露寶」的士從順利紀律部隊宿舍駛出時，先在讓線位直出，隨即左轉入利安道斑馬線，當時一名男途人早已踏出斑馬線，並曾揚右手示意要過路，但的士未有理會，在男途人跟前擦身而過。



警方今日（17日）表示，東九龍總區交通部交通調查組人員經深入調查後，於今日下午以涉嫌「不小心駕駛」，把一名44歲本地男司機帶返警署協助調查，人員稍後將會票控他。



一輛俗稱「小露寶」的士從順利紀律部隊宿舍駛出，的士首先在讓線位直出，並左轉入利安道。

片段顯示，一輛的士於11月15日下午約1時沿秀茂坪利安道行駛，當駛至斑馬綫時沒有停下，與正在橫過班馬線的行人擦身而過。事件中無人受傷。

警方重申，「不小心駕駛」是嚴重的交通罪行，任何人在道路上不小心駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁6個月，市民切勿以身試法。警方又指，會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通及保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。

一名男途人早已踏出斑馬線，並曾揚右手示意要過路，但的士未有理會。

法例訂明斑馬線上行人較車輛享有優先權

此外，根據香港法例，斑馬線上的行人較車輛享有優先權，司機須讓行人先行。如司機無合理辯解而違反上述規定，首次定罪可處罰款5,000元及監禁3個月。

根據交通規例，如見到「停車」標誌及道路標記，即使大路上並無其他車輛，你也必須在「停車」線前停車，等待至車流有安全的空間時，才可開車前進，並讓路給正在橫過或等候橫過小路的行人。

如見到「讓路」標誌及道路標記，必須在「讓路」線前讓路給大路上的車輛。如有需要，停車等候。讓路給正在橫過或等候橫過小路的行人。

如違反交通燈或交通標誌，首次被定罪者，可被罰款5,000元及監禁3個月，再犯者可被判罰款10,000元及監禁6個月。