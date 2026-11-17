網傳土瓜灣海心公園海心亭外石灘，一對年輕學生男女涉作親密行為，被人拍影片放上網，當中有人身穿校服。影片設「聽海浪」為背景音樂，關鍵詞因而在網上竄紅。警方指，九龍城警區刑事支援隊人員經深入調查後，今日（17日）拘捕一名17歲少年，涉嫌「向年齡在十六歲以下的兒童作出猥褻行為」。被捕人現正被扣留調查。



據了解，案中男女2024年起已是情侶，女事主僅15歲。事發於半年前，被不知名人士拍下影片後，近日影片在網上被公開，警方介入調查後拘捕案中少年。教育局指，對事件極度關注，已即時聯絡學校，知悉學校正嚴肅跟進有關事件。《香港01》正向涉事學校查詢。



土瓜灣海心公園海心亭外石灘，一對年輕學生男女涉作親密行為，被人拍影片放上網，當中有人身穿校服。（羅日昇攝）

教育局極度關注事件 校方知悉正嚴肅跟進

教育局回覆《香港01》查詢指，對事件極度關注，已即時聯絡學校，知悉學校正嚴肅跟進有關事件，並會為有需要的學生提供輔導和支援，同時警方亦正跟進事件。教育局已提醒學校需加強建立學生的正確價值觀及行為，並會繼續與學校保持聯繫，以提供適切意見及支援。

教育局表示，一直重視學生的性教育，2026年4月公布的《價值觀教育課程架構》（2026）繼續將性教育列為學校應持續加強關注的重點之一。性教育是價值觀教育的重要一環，與其他跨課程範疇（包括品德及倫理教育、生命教育、守法教育、媒體和資訊素養教育）相互關連，並涵蓋個人、家庭、社交、社會各生活層面；與性教育相關的學習元素，包括認識不同成長階段的特徵、兩性在青春期的生理、心理及社交方面的轉變等內容，以及相關的正確價值觀和態度，已蘊含在中小學的課程中。

局方指，會持續透過更新課程指引、提供教師培訓及發展學與教資源，支援學校推動價值觀教育，加強學生從小對性教育的理解，提升自我保護意識，並發展慎思明辨能力，引導學生認識和遵守與人交往規範，培養健康的人際界線，明白在不同場合應有的合宜行為。

根據《刑事罪行條例》（香港法例第200章）第146條 ，任何人向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為，或與16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為，或煽動16歲以下兒童向任何人或與任何人作出猥褻行為，均屬違法。這項罪行並沒有指明性別，即男性或女性都有可能干犯這項罪行，最高刑罰是監禁10年。

涉事影片中的女事主未滿16歲，任何人在網上發布、轉載或儲存相關不雅片段，極可能觸犯香港法例第579章《防止兒童色情物品條例》，最高可被判處罰款200萬元及監禁8年。

此外，任何人不理會事主是否同意，在事主處身於令人對保存私隱有合理期望的情況下，暗中觀察、拍攝事主的私密部位或拍攝事主在進行私密行為，即有機會違窺淫罪，最高刑罰為監禁五年。偷窺或偷拍他人如廁、洗澡、更衣或性交等行為都會觸犯此法例，而條例亦列明安裝或操作偷拍鏡頭均屬違法。