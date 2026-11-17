韓國天團BIGBANG上周五（13日）起於啟德主場館一連舉行四場演唱會，有「VIP」（BIGBANG粉絲暱稱）在社交平台控訴，日前散場時疑遇上「假貨黨」，更「中招」花費逾3,000元購入4件冒牌周邊服飾。



今日（17日）為演唱會最後一場，《香港01》記者傍晚到場館一帶觀察，發現多名海關及入境處人員在啟德體育園及主場館外圍一帶高調巡邏及視察，其間曾截查可疑者，但未見有拘捕任何人。記者現場亦未發現有流動小販或人士向途人兜售演唱會周邊商品或懷疑冒牌貨。



多名海關人員在啟德體育園及主場館外圍一帶進行高調巡邏及視察。（林振華攝）

BIGBANG的場內官方周邊商品攤位設於東營，營業時間為上午11時至開演前30分鐘。攤位只接受電子支付，多款限定商品數量有限，主辦方或因應現場情況提早截止排隊，園方建議樂迷宜及早到場。場地設有標示指明「活動期間只限持票人士進入」，今晚所見現場秩序良好。

BIGBANG的場內官方周邊商品攤位設於啟德體育園東營。（林振華攝）

早前有VIP在社交平台Threads發文指因官方衛衣及T恤售罄，散場後心切下誤信場外兜售者「早上6時排隊搶購」、「賺匯率差價」及「保證正版」等話術，透過內地電子支付個人收款碼及現金購入商品。

事主回家檢查吊牌及布料始發現全為劣質假貨，要求退款時更被對方以「正前往啟德」敷衍，拖延逾一小時後失聯。她已報案及向支付平台舉報，並「自揭瘡疤」呼籲往後場次樂迷切勿向場外陌生人或流動攤檔購物，凡要求掃描個人收款碼、收現金及無官方單據者均極可能屬冒牌貨。

有苦主聲稱與友人合共花費逾3,000元購入4件周邊服飾，事後始發現全數為冒牌貨。（Threads：xxbb4everxx圖片）

事實上，演唱會場外出現「假貨黨」兜售冒牌周邊並非首次。過往英國樂隊 Coldplay 在港舉行演唱會期間，騙徒訛稱貨品為官方正版，更以低於原價的價錢招徠，甚至連官方早已售罄的款式亦有供應。

根據香港法例第362章《商品說明條例》，出售或供應附有偽造商標或虛假商品說明的貨品屬嚴重罪行；而任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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