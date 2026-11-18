Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日流傳一段「車Cam」，顯示同日晚上10時31分左右，Cam車沿啟德隧道快線往土瓜灣方向行駛，駛近出口時，車Cam拍下右邊路肩出現一名坐電動輪椅的男子，對方戴帽和身穿綠色上衣，沿隧道牆邊緩慢逆線行駛。前方的士一度煞車和向左微扭，Cam主亦減慢車速，繼而扭軚避開，輪椅男若無其事，繼續逆線慢駛，片段便結束。



一名坐電動輪椅的男子沿隧道牆邊緩慢逆線行駛，前方的士一度煞車和向左微扭。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

帖主表示「嚇X屎」，許多網民表示「見鬼」、「識行一定行隧道」。根據運輸署《道路使用者守則》，行人不得進入隧道區或管制區，除非符合相關豁免情況。即使沒有禁止行人進入的標誌，除非設有專用行人路，否則亦不應進入行車隧道。

一名坐電動輪椅的男子沿隧道牆邊緩慢逆線行駛，前方的士一度煞車和向左微扭。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據香港法例第368A章《行車隧道（政府）規例》第9條，對進入隧道及在隧道內活動設有限制，未獲授權而徒步進入行車隧道屬違法，最高可處罰款5,000元及監禁6個月。至於電動輪椅，消費者委員會曾經指出，本港未有專門法例規管其使用，電動輪椅一般不被視為汽車，但不代表使用者可以不理會道路安全規定。

Cam主亦減慢車速，繼而扭軚避開，輪椅男若無其事，繼續逆線慢駛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據第228章《簡易程序治罪條例》第4(8)條，任何人在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其速度、方式可能對公眾造成危險，可處罰款2,000元或監禁3個月。

Cam車繼續行駛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警方表示，昨晚10時34分接獲報案，一名61歲姓梁男子坐輪椅，闖入啟德隧道逆線行駛，警員及職員接報到場，梁男報稱迷路誤闖隧道，人員將其帶出隧道外，警方經調查後，將案件列作「誤會」。事件中，無人受傷或被捕。