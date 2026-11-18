2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議本周在深圳舉行，警方自昨日（17日）凌晨起，在新界北部設立臨時限制飛行區，禁止無人機在禁飛區內飛行，至11月20日晚11時59分為止。



警方昨日（17日）繼在南生圍以涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」罪名，拘捕一名40歲男子後，警方同日晚上約10時在天水圍拘捕一名67歲本地男子，涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」及「操作期間違反操作規定」。警員在行動中檢獲一部小型無人機，被捕人現正被扣留調查。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。



警員在行動中檢獲一部小型無人機。（警方提供）

警方再次提醒，為配合於深圳舉行的亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議，香港已設立臨時限制飛行區，11月17日凌晨0時01分至11月20日晚上11時59分期間，新界北部臨時限制飛行區不得進行飛行活動，包括無人機、滑翔傘、飛艇、風箏、繫留氣球，及放飛大量氣球。

警方在天水圍拘捕一名67歲本地男子，涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」及「操作期間違反操作規定」。（警方提供）

在同一時段，除政府飛行服務隊外，所有直升機及小型飛機不得在設立的全港臨時限制飛行區範圍內進行任何飛行活動。

警務處及民航處提醒市民，任何人如在未獲授權下放飛小型無人機，即屬違法，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。

警方就在深圳區舉行的APEC第三十三次領導人非正式會議，在新界北部設立臨時限制飛行區。（民航處網頁截圖）

APEC第三十三次領導人非正式會議11月18日至19日會在深圳舉行，這是繼2001年上海、2014年北京後，中國第3次舉辦APEC峰會，除了中國國家主席習近平會以東道主身份主持APEC外，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）也會參與，並舉行歷史性的中美俄元首會晤。

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