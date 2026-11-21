2013年一場在中環舉行的慈善單車馬拉松的賽道上，一眾裝備專業的公路單車手正全速前進，唯獨一名身形圓潤的初中生顯得格外突兀。植俊賢（阿植）當時沒有穿上專業單車服飾，僅穿一件黑色T恤，一條運動褲，一對涼鞋，胯下騎著一部車架低矮的改裝街車。阿植駛至龍和道彎道時，不僅沒有減速，反而壓低身軀、把重心傾側，車胎緊咬地面劃出一道貼地弧線，使出極限「瞓彎」，「個感覺好『拓海』，真係好似《頭文字D》嘅藤原拓海第一次喺『秋名山』轉完第一個彎咁！」片段翌日在社交平台瘋傳，令阿植一夜成為網絡熱話，獲網民封為「瞓彎肥仔」。



在尚未有經濟能力玩真車的年紀，阿植把所有心思與創意都花在改裝街車上。即使後來接連面對圈內排擠、也受網絡欺凌，甚至連成名的戰車亦被人騙走。不過回望這段歲月，依然是他最無悔的青春印記。



2013年，植俊賢（阿植）在一場在中環舉行的慈善單車馬拉松的賽道上用街車使出極限「瞓彎」，一夜爆紅。（梁鵬威攝）

沉迷本土街車文化 賽車電影啟蒙少年速度夢

街車，又稱「子彈仔」或「曲架」，在70年代末於香港流行，深受當時港產賽車和電單車電影影響。街車友會在單車加添俗稱「龍頭」、「鳳尾」、「油缸」、「包圍」等裝飾，又會在車身貼上貼紙，模仿電單車外觀。同時，他們會將單車的手把鋸短並向下屈曲，配上極矮座墊，令駕駛者駕車時身體需要向前傾、頭部壓低縮成一團，橫面遠看宛如一顆子彈，因而得名「子彈仔」。

街車，又稱「子彈仔」，是指單車的手把被鋸短並向下屈曲，配上極矮座墊，令騎手駕車時身體需要向前傾、頭部壓低縮成一團，橫面遠看宛如一顆子彈，因而得名。（梁鵬威攝）

著迷《頭文字D》、《極速傳說》及《烈火戰車》等賽車電影

身為00後的阿植自小著迷《頭文字D》、《極速傳說》及《烈火戰車》等賽車電影，一直渴望擁有一部具個人風格的四輪車或單車。2011年，當時仍是小學生的阿植首次接觸「子彈仔」，初聞「龍頭」、「鳳尾」、「包圍」時，他笑言曾誤以為是把舞龍舞獅的配件套在單車上，後來他入手人生第一架單車，並將它改裝成「子彈仔」。

街車闖單車賽驚豔全場 缺點王「瞓彎」換唯一優點

阿植獲封「瞓彎肥仔」時剛升上中一，他憶述：「我聽啲師兄講，有招叫『瞓彎』，咁我就自己喺比賽前兩個月試一試，我本來都唔知有個比賽。」

參賽的契機是有日小息時，阿植吃著魚蛋，發現一張中環單車賽的海報，於是他忽發奇想不如放膽一試。阿植憶指：「嗰陣我諗到一件事，全場應該唔會有街車出現，咁就試一下啦，有咩所謂？」於是阿植就著爸爸借用信用卡繳交報名費。

圍觀者驚呼聲此起彼落：「好波！勁啊！勁啊！Go！」

初生之犢不畏虎，阿植騎著街車出現在單車賽，在芸芸公路單車中甚為顯眼。哨子聲響起，參加者陸續出發，阿植騎著愛車到龍和道彎位，他先向外壓低身體，再將街車向內側大幅傾倒，令車身幾乎貼著柏油路面滑行。圍欄旁的觀眾頓時倒抽一口涼氣，驚呼聲此起彼落，「好波！勁啊！勁啊！Go！」

朋友將影片上載Facebook 翌日網上「爆紅」

阿植憶說：「其實我做到嗰個動作（「瞓彎」）之後，個感覺好『拓海』，真係好似《頭文字D》嘅藤原拓海第一次喺『秋名山』轉完第一個彎咁！」他回憶當時心裡面無任何雜念，「我諗如果真的炒咗車，連人帶車瞓喺地，我就執返起架車，企起身再踩，反而咁樣仲顯得我更有毅力！」

事後有人拍下極限「瞓彎」經過，阿植將影片與朋友分享，沒料朋友將影片上載至Facebook，翌日便在網上「爆紅」。阿植笑道：「全學校都討論呢件事，更加好笑嘅係本身我喺學校全部都拎缺點，呢個係唯一一個優點，訓導主任頒畀我，就係話我『積極參與體育活動』。」

當年阿植因為在龍和道使出極限「瞓彎」因而聲名大噪。（梁鵬威攝）

改裝街車滿足手工創作幻想力 內藏浪漫與激情

在未有能力考取車牌的年紀，加上本身熱愛藝術和手工，改裝單車發揮空間極大，正好讓阿植展現自己剛柔並重的一面，而且能把對賽車的嚮往寄託在街車上。 隨着技藝漸長，阿植在街車上找到愈來愈多樂趣，「每一張貼紙我都係自己親手用刀片去雕，我想要咩圖案就自己整喺車度。架車炒爛咗，我就自己補返嗰一忽。」

每部街車都能表達阿植性格，亦承載著不同回憶，去年畢業時，他特別設計其「黑馬架」街車去配合畢業袍。（梁鵬威攝）

初中甘願不吃飯 花數百元買零件改裝街車

同時，由於街車的低重心設計令操控靈敏，能夠極致貼地，令阿植徹底沉醉於馳騁快感之中，使他對斜坡和飄移技術愈發沉迷。

初中是阿植最沉迷玩街車的時期，當時他一星期僅得兩、三百元零用錢，但為了街車，他甘願不吃飯也要購買數百元的零件作改裝，甚至他會坐著聽歌，單純地凝望愛車。他會在腦海幻想不同畫面，聽著那首歌的旋律幻想自己踩著車的景象。

街車的低重心設計令操控靈敏，能夠極致貼地，令阿植徹底沉醉於馳騁快感之中。（受訪者提供）

街車文化離不開閃燈、大音響及誇張改裝，他笑指：「不要以為子彈仔、街車只有快歌，慢歌都有。」阿植會利用音樂在不同場景營造氣氛，就如在黃昏時會播抒情和浪漫的歌曲，例如迪士尼音樂；入黑後則播放張國榮的《暴風一族》，襯托踩街車那份放蕩不羈。他強調：「（玩街車）唔單係一樣激情嘅嘢，更係一種浪漫。」

阿植會因應不同花式而改裝街車。（梁鵬威攝）

走過欺凌低谷 從街車尋獲自信

中學時期的阿植曾被同學欺凌，在學校記滿打架、曠課等缺點。在缺乏表達自我的渠道下，街車成為他唯一的避風港，亦是他自信的來源。阿植笑言：「 我最叻嘅就係踩街車，如果街車唔喺度，被人蝦，我都會懦弱啲。但當街車喺我隔籬，或者我騎咗上去，我成個人嘅自信都返翻嚟，唔怕『隻揪』。」

面對欺凌與在缺乏表達自我的渠道下，阿植表示街車是他自信的來源。（梁鵬威攝）

對街車圈又愛又恨 爆紅後被人騙走成名戰車

欺凌事件不單在校內發生，在街車圈內亦如是，阿植坦言對街車圈又愛又恨，「細個喺街車圈玩，佢哋可能覺得我串，（覺得）『你個肥仔做手工咁靚，然後又有啲個性。』同埋細個見到啲哥哥咁MK，自己都想MK埋一份。」

當年「瞓彎」片段一夜爆紅，令阿植得到掌聲，漸受人關注，但卻遭圈內人欺騙。爆紅後約三星期，阿植打算為車身除鏽並重新噴油，當時有人聲稱可代為翻新，他不虞有詐，拆除零件便將整部車交予對方，豈料兩三星期後對方音訊全無、更將他的聯絡刪除。半年後阿植再致電追問，反遭對方找人恐嚇，最終成名戰車一去不返。

阿植獲封「瞓彎肥仔」時剛升上中一；事後他將戰車交給人維修，惟最終一去不返。（相片攝於單車賽當日/受訪者提供）

除此之外，阿植亦惹來圈內的排擠，後來更演變成網絡欺凌，令他情緒大受影響，患上情緒病。幸他最終成功自我開解，「我到後來發覺，我點解要咁唔開心？我做到佢做唔做到？雖然我唔係話自己好勁，但呢個真係曾經自己一個都叫做自豪嘅位。我覺得我係應該為自己爭一口氣。我就是『瞓彎肥仔』，我就是昔日嘅『彎路傳奇』。」

阿植成功走過欺凌情緒低谷：「雖然我唔係話自己好勁，但呢個真係曾經自己一個都叫做自豪嘅位。我覺得我係應該為自己爭一口氣。我就是『瞓彎肥仔』，我就是昔日嘅『彎路傳奇』。」（梁鵬威攝）

13年過後，每逢單車節前夕「瞓彎」影片仍為網民津津樂道，對阿植而言，這是他對自己的一個肯定，他說：「雖然今日我唔係經常都有空踩（街車），但我曾經係一個熱血過嘅街車仔。呢條影片令我覺得係有奇蹟，有啲嘢你自己投入去玩，佢係會有一個你自己都意想唔到嘅效果。」

當年一記「瞓彎」爆紅，雖為阿植帶來高低起跌，卻也是他走過低谷、重新肯定自我的青春印記。（梁鵬威攝）

（編按：本文旨在記錄香港本土街車文化及受訪者個人經歷，並非鼓勵任何違法或危險駕駛行為。道路使用者須遵守《道路使用者守則》及《道路交通條例》）