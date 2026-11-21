2013年在中環單車賽中憑一記「瞓彎」爆紅、當年獲封「瞓彎肥仔」的小夥子植俊賢（阿植），轉眼已長大成人。走過昔日「彎路傳奇」的狂熱歲月，面對成年世界的生計與現實壓力，他不諱言如今踩街車的時間已大幅減少。不過，陪他熬過校園欺凌與網絡欺凌風暴的街車，卻從未離開他的生命。街車除了在他身上留下傷疤，更讓他結識到志同道合的摯友，甚至孕育出速度、飄移與電影夢的夢想。



當年獲封「瞓彎肥仔」的小夥子植俊賢（阿植），轉眼已長大成人。（梁鵬威攝）

一凹一凸改車拍檔 由買賣零件至成知心好友

在圈中被稱「肥植」的阿植，雖然年少時曾被圈內排擠及欺凌（另見稿），但街車最終亦為他帶來志同道合的夥伴。早在2015年，「意大利」便在網上見識過阿植那記「瞓彎」，至今仍記憶猶新：「嗰條片我真係好深刻！」在機緣巧合下，兩人於5年後因買賣單車零件而相識，自此一拍即合。

在圈中被稱「肥植」的阿植，雖然年少時曾被圈內排擠（另見稿），但街車最終為他帶來志同道合的夥伴。（梁鵬威攝）

2015年「意大利」在網上見識過阿植那記「瞓彎」；在機緣巧合下，兩人於5年後因買賣零件而相識，自此一拍即合。（梁鵬威攝）

「意大利」喜歡研究街車上的燈飾系統等新型高科技設計，相反阿植則偏愛經典手工，二人一凹一凸，合作無間。阿植與「意大利」惺惺相惜，兩人由一起改車、深宵遊車河，發展到現時駕車出遊，甚至結伴旅行，更會在迷惘時一起探討人生方向，阿植笑言：「好過癮㗎！」

由深宵改車踩街車到考牌後結伴旅行，阿植與「意大利」一拍即合，至今仍會相約出遊玩車。（受訪者提供）

腳踏磨地擦出火花 「炒車」逾百次 小巴車禍鬼門關前走一轉

入夜後，馬路便成為街車友展現花式的舞台。一班車友踩著自製改裝單車，在夜間街頭結伴追求速度與快感，阿植更會挑戰高難度「瞓彎」，利用腳踏摩擦地面擦出火花。然而在馬路上遊走，意外往往在所難免。

隨著技術日漸純熟，長大後的阿植挑戰更高難度花式，甚至會利用腳踏摩擦地面擦出火花。（受訪者提供）

阿植表示，街車友「炒車」實屬家常便飯，多年來他大大小小「炒車」逾百次，但最驚險的一次發生在2016年。

當時他因心事重重、精神欠佳，戴著耳機在西環卑路乍街踩車時，不幸遭小巴撞飛。阿植憶道：「嗰陣簡直斷咗片，我成個人飛咗出去，架『Lady』（街車）成架捲咗落車底，total loss（全毀）咗，人就差啲『to（報銷）』埋，連人生走馬燈都走埋。」直至甦醒一刻，他才發現途人都圍了過來，事後臉上縫了幾針留下疤痕。

「我追求嘅人生係——我要失控得嚟，但我又控制得到」

雖然經歷生死一線，但阿植沒有放棄街車：「好多人跌過一次驚咗就唔會再踩，但我覺得我炒車之後，自己重新收拾架車再爬返起身，嗰種勇氣唔係每個人都有，所以我先堅持到今日。」

此外，他認為現實生活中有太多事情身不由己，唯有雙手握緊車把、在馬路上操控街車的一刻，才真正感覺到「掌控著我自己嘅人生」。他形容，一般人的人生彷彿乘搭電車般沿著既定軌道前行，未免太過沉悶，「我追求嘅人生係——我要失控得嚟，但我又控制得到。當然係唔好出事啦！」

面對生活中的身不由己，阿植直言唯有雙手握緊車把、在馬路上操控街車的一刻，才真正感覺「掌控著我自己嘅人生」。（梁鵬威攝）

自嘲昔日玩車猶如「現實版GTA」 強調改裝車非「搞事」

街車在夜色中疾速奔馳，總是未見其車、先聞其聲。閃爍燈飾、重低音大音響加上誇張的車身改裝，這些標誌性的街車元素，令「子彈仔」長年被大眾貼上「飛仔車」的標籤。不過對於這些外界眼中的叛逆符號，阿植卻有著另一番看法。

街車在夜色中疾速奔馳，總是未見其車、先聞其聲。閃爍燈飾。（梁鵬威攝）

閃爍燈飾、重低音大音響加上誇張的車身改裝，這些標誌性的街車元素。（梁鵬威攝）

黑夜降臨，街車出動，這是屬於街車的主場。（梁鵬威攝）

雖然阿植對街車圈又愛又恨（另見稿），但他直言，外界對「子彈仔」的觀感往往過於武斷，看見「子彈仔」在街頭聚集，便直接將其與「搞事」劃上等號。「其實我哋只不過係好鍾意呢件事，改裝無非係想將架車嘅性能改好啲，就好似砌緊一件自己嘅玩具咁。」

他強調，多年來自己用心研究機械結構，講求的是如何安全落斜與過彎，而非外界想像般盲目亂來；哪怕是裝設音響，亦講求音樂質素與營造氣氛，而非單純「大聲炸街」。

阿植坦承，自己也不喜歡部分街車友在街頭欺負及惡意騷擾途人的行徑，「有時佢哋嘅行為真係有啲蠢」。不過他自嘲當年其實更加頑皮，猶如在街頭上演「現實版GTA」（《俠盜獵車手》），年少時更曾因在街頭與車友「隻揪」（打架），而接受過警司警誡。

街車成「里程碑」 冀追逐飄移與電影夢

回望橫跨十餘年的街車路，阿植形容那是屬於自己「叛逆歲月」的印記。他稱讚街車「聲色藝俱全」，既有音響聽覺享受，又有手工藝術與速度刺激，在年少尚未有經濟能力玩真車的歲月裡，街車滿足了他的幻想。

隨著步入成年，阿植近年玩車時間大減，一方面是因為改裝上已難再尋得新鮮突破，另一方面則是兼顧讀書與工作，生活壓力接踵而來，不過阿植堅定地道：「但絕對唔代表我唔鍾意！」阿植形容，街車更像是陪伴自己少年時代一路走來的「里程碑」。

回望這段橫跨十餘年的街車路，阿植形容那是屬於自己「叛逆歲月」的印記。（梁鵬威攝）

阿植稱讚街車「聲色藝俱全」，既有音響聽覺享受，又有手工藝術與速度刺激，滿足他年少時的幻想。（梁鵬威攝）

阿植自小迷戀斜坡、彎位與飄移快感，夢想成為一名飄移車手，同時修讀電影的他，希望有朝一日能將自身經歷拍成電影，向大眾介紹香港的街車文化。阿植希望能保存愛車，將來組織家庭時，能跟孩子分享自己昔日玩街車歲月，父子同樂。

以歌詞自勉：「成熟才需要盡情幼稚」

他坦言，身邊不少人都認為成年後便應該放下愛好，腳踏實地工作。阿植並不反對，不過強調不會忘記初心。

阿植引用謝霆鋒《放肆》的歌詞自勉：「『成熟才需要盡情幼稚。』好多人都話我哋好幼稚，但正因為我知道自己心入面最想要嘅係乜，所以我先至要努力去追隨。街車令我哋聚埋一班好好嘅朋友，就算如今已經唔再係朋友嘅，都係一份好好嘅回憶。將來到我老嘅時候，打開本相簿都有啲嘢睇，唔會話乜嘢回憶都無。」

阿植引用謝霆鋒《放肆》的歌詞「成熟才需要盡情幼稚」自勉。（梁鵬威攝）

（編按：本文旨在記錄香港本土街車文化及受訪者個人經歷，並非鼓勵任何違法或危險駕駛行為。道路使用者須遵守《道路使用者守則》及《道路交通條例》）