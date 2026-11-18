警方偵破以「低息、高現金回贈」樓宇按揭計劃作招徠的騙局，騙徒假扮銀行及律師樓職員，向受害人面交收取「資金證明」。探員前日（16日）拘捕一名假扮律師樓職員的19歲男大學生，相信他透過社交平台Threads的帖文被不法分子招攬，每次犯案僅收取750港元報酬，並牽涉至少另外3宗同類騙案，收取騙款合共高達340萬港元。他已被暫控「以欺騙手段取得財產罪」及「管有偽造文書罪」，將於明日（19日）在九龍城裁判法院提堂。



警方油尖警區刑事支援隊督察丘逸龍交代案件。（林振華攝）

誘申低息按揭參加存款方案抵銷利息 約商場交收資金證明

案中受害人於今年10月，接獲一名假扮銀行職員的騙徒來電向其推銷低息樓宇按揭計劃。據悉，之後再有另一名自稱律師樓職員的騙徒聯絡受害人，聲稱負責其房貸方案，解釋細節時再介紹另一「更高利率定期」的存款方案，以抵銷房貸利息。

騙徒以低利息及高額現金回贈等優惠條件作誘餌，受害人信以為真，遂按照騙徒指示，於前日（16日）在西九龍「圓方」商場內，會見另外一名自稱律師樓職員的男子，即本案的被捕人。

會面期間，被捕人出示一張虛假的律師樓員工證以騙取受害人信任，同時向受害人提供大量法律文件，要求對方簽署及填寫個人資料。消息指，當時首名自稱律師樓職員的騙徒亦透過電話，指示受害人簽署相關文件。此外，被捕人亦以「資金證明」為由，要求受害人轉賬80萬港元至一個指定的銀行戶口，聲稱經核實後會退款。受害人在完成上述操作後，自行致電相關機構查詢，始發現被捕人並非該公司職員，驚覺受騙後隨即報警求助。

警方檢獲虛假法律文件。（林振華攝）

大學生為賺$750快錢 網上被招攬收騙款

警方油尖警區刑事支援隊督察丘逸龍指，警方接報後，於同日以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有虛假文書」拘捕該名男子。油尖警區刑事部接手調查後，發現被捕人另外牽涉至少3宗同類手法的騙案，涉及總金額達340萬港元，涉款最高一宗損失約260萬元。

被捕男子19歲，報稱學生。他目前已被暫控「以欺騙手段取得財產罪」及「管有偽造文書罪」，將於明日（19日）在九龍城裁判法院提堂。

據悉，被捕人就讀大學，從Threads社交平台帖文被招攬犯案，每次騙徒會利用傀儡戶口匯款750元予他作報酬。

警方油尖警區刑事支援隊督察丘逸龍交代案件。（林振華攝）

以欺騙手段取得財產罪最高囚10年 警籲年輕人勿心存僥倖

此外，警方亦呼籲年輕人切勿抱有「賺快錢」的心態，心存僥倖以身試法。「以欺騙手段取得財產罪」屬非常嚴重的罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，一經定罪，最高可被判處監禁10年。

警方呼籲，市民如接獲自稱金融機構或律師行的推銷電話，應加倍留意；如有任何懷疑，應立即致電相關機構核實職員身分，或致電警方「防騙易」熱線18222查詢。同時，市民若聽聞上述案情後，懷疑自己曾遭遇同類手法受騙，請立即報警。