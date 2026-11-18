香港海關昨日（17日）接連偵破兩宗涉及跨國販毒及本地製毒案，拘捕兩男一女（28至50歲），並檢獲約11公斤懷疑氯胺酮（K仔）及大批依托咪酯原材料與煙彈，市值約680萬元。3名被捕人已被落案起訴，明日（19日）分別於九龍城及粉嶺裁判法院提堂。



海關查驗一件由英國經內地寄往香港、報稱載有「海鹽身體磨砂膏」的郵包，在包裹內的28個膠樽中，發現約11公斤懷疑氯胺酮。（左朗星攝）

揭K仔扮「身體磨砂膏」寄港 收貨50歲無業婦落網

第一宗案件涉及跨國販運危險藥物。香港海關聯同內地執法部門早前展開聯合行動，透過情報分析及風險評估，於10月27日截查一件由英國經內地寄往香港、報稱載有「海鹽身體磨砂膏」的郵包。

海關人員經詳細查驗後，在包裹內的28個膠樽中，發現藏有約11公斤懷疑氯胺酮。海關毒品調查科隨即接手跟進，並部署長達逾兩星期的監控遞送行動。至昨日（17日），關員在佐敦拘捕一名報稱無業的50歲本地女子，她涉嫌負責收取該批涉案包裹。被捕女子將被控以一項「企圖販運危險藥物」罪，明日（19日）在九龍城裁判法院提堂。

關員查元朗村屋毒廚房遇反抗 拘兩男檢逾千依托咪酯煙彈

第二宗案件則為涉及一個本地製毒工場。海關毒品調查科人員經深入調查後，鎖定元朗一個村屋單位，懷疑被不法分子用作依托咪酯製毒工場。昨日（17日）下午，關員發現一名揹背囊、手持兩個紙箱的男子步行至目標村屋門外，屋內另一名男子開門準備收貨。關員見時機成熟，立即上前截查。其間手持紙箱的男子激烈反抗，最終被海關人員合力制服。

關員檢查該兩個紙箱，發現內裏載滿懷疑用作製造依托咪酯煙彈的空殼；又在涉案男子的背囊內，檢獲一批疑作吸毒用途的工具。海關人員隨即押解兩名男子進入該村屋單位搜查，在屋內搗破一個懷疑依托咪酯製毒工場，當場檢獲約500克懷疑依托咪酯粉末、約2.2公斤懷疑液態依托咪酯、約1,300粒懷疑依托咪酯煙彈，以及一批製毒和毒品包裝工具。海關事後亦安排政府化驗師到場協助蒐證。

調查顯示，一度反抗的28歲被捕本地男子報稱運輸工人，海關相信他負責為該製毒工場提供所需組件及原材料。另一名同為28歲的被捕內地男子則報稱無業，他供稱收取報酬後，在單位內將原材料「稀釋」成液體，製成可供吸食的依托咪酯煙彈，以供應本地市場。

兩名被捕男子將共同被控以一項「製造危險藥物」罪及一項「販運危險藥物」罪；而該名本地男子亦將另被控以一項「阻撓海關人員」罪。兩人將於明日（19日）在粉嶺裁判法院提堂。

海關：犯罪集團招非本地人來港犯案 圖增執法難度

海關毒品調查科毒品調查第二組調查主任羅秀蘭表示，海關留意到近期有犯罪集團招攬非本地人士來港作案，企圖利用「陌生面孔」及較易轉換角色的特性，增加執法難度。

她指出，上述兩宗案件充分證明香港海關有能力對毒品犯罪進行「全鏈條」打擊。海關將繼續與內地執法部門保持緊密交流及合作，從邊境口岸到市內層面作全面部署。無論是源頭入口、市內儲存、製毒工場乃至分銷渠道，在海關精準的情報分析及嚴密部署下，任何罪犯的伎倆均難逃法網。

海關毒品調查科毒品調查第二組調查主任羅秀蘭交代案件。（左朗星攝）

海關呼籲，非本地人士、年輕人及求職者務必提高警覺，切勿在未確定工作性質及內容的情況下貿然應徵，更不應貪圖金錢利益而隨便替他人收取不明來歷的包裹或貨物。此外，物業業主亦應多加留意租戶背景及單位用途，以免物業被不法分子利用作製毒工場。市民如發現租戶或鄰居儲存可疑物品，或經常有陌生人進出，應提高警覺並向海關舉報。

市民如有任何罪案舉報，可致電海關24小時舉報熱線 182 8080，或透過舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk聯絡海關。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。