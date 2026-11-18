兩間二手名牌寄賣店「樂星」及「Vootic」，懷疑拖欠寄賣款項及失聯，大批苦主在網上求助及開設群組聲討。有知情者稱，店舖自10月起起拖數，更疑開「空頭支票」，直至失聯無營業，苦主們才驚悉事件。



警方今日（18日）表示，截至今日傍晚6時，共接獲216名市民報案，指灣仔及中區兩店舖懷疑拖欠寄賣款項，涉款共3,800萬元。當中140人的報案涉及銅鑼灣羅素街一店舖，涉案金額約2,650萬元；其餘76人的案件涉及中區夏愨道一店舖，涉案金額約1,150萬元。案件暫列「欺詐」，交由灣仔警區重案組及中區警區重案組跟進。



11月17日，Vootic銅鑼灣店未有營業。（資料圖片/黃偉民攝）

《香港01》早前聯絡上多名苦主，李小姐在Vootic寄賣16至17件、總值逾48萬元名牌手袋及珠寶，店方上周五（13日）才上門收貨，詎料兩日後便失聯。另一名苦主吳太更難以置信，不相信樂星「搭雞棚」行騙，認為是近期可能發生突發問題才導致「走佬」。另外，有苦主控訴損失150萬元，拆解高價收貨再彈票手法。

記者昨日到樂星金鐘店視察，門外貼上警方聯絡字條，有苦主在場守候；至於旺角店仍有營業，店員表示不清楚情況。店方則在社交平台更新限時動態，指金鐘分店有突發事情；並透過WhatsApp回覆《香港01》，稱「負責同事仲未聯絡到果（嗰）邊，現正同警方跟進中。」

樂星11月17日下午在社交平台更新限時動態，指「各位親愛的客人：有關金鐘分店特（突）發事情，旺角總店不受影響，照常營業！由於人手不足，銅鑼灣店休息一天！」（樂星instagram截圖）

海關11月17日回覆《香港01》查詢時，則表示暫未接獲舉報，會了解事件，如發現違反《商品説明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

警方呼籲任何人有資料提供，請致電3660 7546／5466 9204與灣仔警區重案組聯絡，或致電3660 1182／6978 6686與中區警區重案組聯絡。

樂星負責人為日本手袋鑑定師國里英泰（Hideyasu Kunisato），他曾於2022年接受訪問，分享Hermès中古手袋的小貼士。