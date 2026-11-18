特首李家超的座駕今日（18日）在灣仔撞傷途人。傍晚約5時53分，一名女子在灣仔告士打道與分域街交界橫過馬路時，遭駛至私家車撞到，私家車62歲姓施男司機報警求助。19歲姓張女事主稱腳部痛楚，但拒絕送院。



據了解，涉事私家車為特首李家超的座駕，但當時李家超不在車上。事發位置並無行人過路處，只有行人天橋。當時私家車沿告士打道東行，左轉入分域街時，張女橫過馬路，被私家車的左邊倒後鏡撞及。案件交由港島總區交通部交通意外調查組第六隊跟進。

特首李家超的座駕駛經灣仔告士打道與分域街交界時，撞到一名橫過馬路的女途人。（Google Maps截圖）

行政長官辦公室回覆《香港01》查詢表示，該辦公室的車輛在今日下午約5時48分，於灣仔告士打道慢駛左轉入分域街時，遇到一名途人在沒有行人過路設施的路段突然衝出馬路，司機及時煞停車輛並即場報警備案。警察到場後確認該途人屬違規橫過馬路，而該途人亦拒絕到醫院接受進一步檢查。事件作備案處理。

李家超正於深圳出席APEC會議

李家超正在深圳出席亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會，今日曾與越南、馬來西亞及文萊領導人會面。行政長官辦公室在今日傍晚6時發出新聞稿，指李家超今晚出席為與會各經濟體領導人或代表舉行的歡迎宴會；明日他會出席APEC第三十三次領導人非正式會議，並與其他經濟體領導人會面。