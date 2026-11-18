行政長官李家超今（11月18日）早出席2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會開幕式後，與越南國家主席蘇林舉行雙邊會談，就雙方共同關注的議題交換意見。李家超向蘇林介紹香港最新發展情況，期望兩地繼續加強高增值領域的務實合作，實現互利共贏。



會見越南國家主席蘇林 期望港越加強高增值領域合作

李家超在社交平台發文指，香港和越南的雙邊貿易關係愈加密切，越南不單是香港的第三大商品貿易夥伴，也是香港在東盟最大的貿易夥伴。他透露，在會面期間向蘇林介紹了香港最新發展情況，包括香港作為國際創科中心的優勢、打造國際高端人才集聚高地的相關政策、粵港澳大灣區的發展機遇以及香港作為通往中國和亞洲的門戶角色和功能。

李家超特別提到香港在《香港第一個五年規劃》下的發展機遇和商機，包括北部都會區及北都大學城的規劃布局。他表示，期望香港和越南繼續加強高增值領域的務實合作，實現互利共贏。

與文萊蘇丹會談 鼓勵來港體會中西文化薈萃魅力

今日下午，李家超與文萊蘇丹哈桑納爾舉行雙邊會談。他在會面中表示，香港和文萊商貿和人文聯繫密切，去年雙邊商品貿易按年增長四成，令人鼓舞。他又提到，《香港第一個五年規劃》和北部都會區發展正為香港注入強大動能，歡迎文萊企業把握當中的龐大機遇。

李家超亦期望香港能積極擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，為文萊企業發掘商機同時，協助內地出海企業與文萊夥伴對接，實現合作共贏。此外，他鼓勵更多文萊友好來港體驗香港完善的穆斯林友善旅遊設施，以及香港中西文化薈萃的獨特魅力。

今早出席APEC工商領導人峰會開幕式前，李家超還與馬來西亞首相安華會面交流。

行政長官李家超（右）在深圳出席亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會開幕式前，與馬來西亞首相安華（左）會面。（政府新聞處）

APEC工商領導人峰會今早在深圳開幕，國家主席習近平發表主旨演講，表示今次是中國第三次擔任亞太經合組織東道主，中方願同各方一道，堅定信心、勇毅前行，攜手建設亞太共同體，促進亞太共同繁榮。他提出四點建議：一要維護和平穩定大局，二要搭建開放合作橋樑，三要激發創新增長動力，四要拓展互利共贏路徑。

國家主席習近平在亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會開幕式上發表主旨講話。

李家超回應習近平講話時指出，香港會在國家堅強後盾下，繼續發揮自身優勢及灣區優勢，堅持在開放中與各方深度融合、共同發展，助力國家成為引領亞太合作的中堅力量。