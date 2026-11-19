警方11月打擊電話騙案及洗黑錢活動，搗破詐騙電話中心，一共偵破108宗案件，拘捕123人，涉款約6800萬元。警方今早（19日）交代詳情，指今年首三季錄得近一萬宗電話騙案，8月錄得有記錄以來單月份最多電話騙案，達到2000宗，涉款約19.4億元。近期有騙徒假扮不同零售商和購物平台的客服致電市民，訛稱訂單或貨物有問題，因而主動提出賠償，記者在會上詢問警方為何騙徒能掌握市民的訂單資料，警方指已聯同個人資料私隱專員公署就個別資料外洩事件展開調查。而涉及訂單資料的騙案由8月的40宗急升至10月的118宗，不排除有資料非法落入騙徒手中，警方會繼續留意趨勢。



今年首三季，警方錄得近一萬宗電話騙案，佔整體詐騙案三成；同時警方在今年8月錄得有記錄以來單月份最多電話騙案，達到2000宗，涉款港幣19億元。（警方提供）

扮零售商和購物平台的物流公司及客服 訛稱訂單或貨物有問題作誘騙

商業罪案調查科警司郭靜怡表示，假冒客服的手法最為猖獗，佔整體電話騙案中六成。警方留意到，近期有騙徒冒認不同的零售商和購物平台，甚至說出市民的名字、電話號碼，以及其訂單的購買紀錄。騙徒亦會假冒物流公司或客戶服務部，訛稱客戶所提供的訂單或貨物有問題、貨物損毀、缺貨或者服務有問題，因而主動提出賠償，繼而誘使市民以驗證身份或者退款為由，要求市民提交銀行帳戶資料，以及個人密碼等。

由於騙徒所用的電話號碼，由以前較為普遍的「9」字頭、「6」字頭的8位數字流動電話號碼，慢慢轉變到「2」字頭和「3」字頭的電話號碼，看起來與本地的固網電話號碼一樣，令市民誤會是由本地公司或寫字樓打出。

警方留意到近日有不同零售商和購物平台遭騙徒冒認物流公司或客服，以互聯網打出的網路電話扮固網電話，令市民誤墮騙局。（警方提供）

警聯私隱公署查訂單資料外洩

問及為何騙徒能掌握市民的訂單資料，警方指已聯同個人資料私隱專員公署就個別資料外洩事件展開調查。警方留意到涉及訂單資料的騙案報案由8月的40宗急升至10月的118宗，不排除有資料非法落入騙徒手中，警方會繼續留意趨勢。

此外，對於近期香港發現較多詐騙中心及是否代表有集團從東南亞轉移至港，警方指詐騙是全球大趨勢，騙徒為逃避追捕將產業鏈細分化，可能因香港方便及能以「低成本達到高效益」而在港設點，警方近期已積極打擊多個本地中心，同時亦與東南亞執法部門保持定期情報交流，並會在稍後舉行的第94屆國際刑警大會與各成員國進行雙邊會談，加強跨境合作以打擊產業鏈源頭。

商業罪案調查科總督察何明慧（左）、商業罪案調查科警司郭靜怡（中）及西九龍總區科技及財富罪案組督察龍偉權（右）交代案情。（黃偉民攝）

警倡流動電話卡個人登記上限由10張減至3張

警方在記者會上表示，針對騙徒轉用網絡固網電話犯案的規管問題，警方目前正就本地流動電話卡個人登記上限由10張減至3張進行公眾諮詢。警方非常關注固網電話被濫用的情況，自2022年9月起已與通訊事務管理局辦公室及電訊商緊密合作，並於11月初的會議上再次提出此議題。由於修例審議需時，警方將提出相關修例草擬建議並諮詢業界及市民意見。

行動中，商業罪案調查科聯同各個總區合共拘捕123人，包括95男28女，年齡介乎14歲至75歲，偵破108宗騙案 ，合共涉及款項約6800萬港元，凍結180萬港元。（警方提供）

警搗觀塘紅磡工廈詐騙中心檢貓池機 破百宗案拘123人 涉$6800萬

警方提醒市民要保持冷靜，提醒身邊的人「耳聽三分假，眼看未為真」。（黃偉民攝）

警方提醒，在資訊發達社會，市民必定要保持冷靜，提醒身邊的人「耳聽三分假，眼看未為真」。警方呼籲，市民要多加提醒身邊家人、朋友、同事，尤其是長者，多用不同渠道 核實接收到的資訊。市民亦可以下載警方的防騙視伏器，上載和報告可疑號碼，或致電警方24小時防騙易熱線18222查詢。