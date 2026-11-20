九龍城反黑組昨日（19日）在樂富掃毒，截停一名將黑色膠袋藏於唐樓防煙門後的29歲男子，在現場及其住所合共檢獲市值近48萬元的懷疑冰毒、氯胺酮（K仔）、霹靂可卡因及依托咪酯（前稱太空油）煙彈。疑犯被暫控兩項「販運危險藥物」罪，明日（21日）上午在西九龍裁判法院提堂。



警方檢大批毒品，包括氯胺酮、冰毒、霹靂可卡因、依托咪酯煙彈及一批毒品包裝工具。（警方提供）

九龍城警區反三合會行動組根據線報及深入調查後，昨日（19日）在樂富靜安街一帶展開反毒品行動。其間探員發現一名男子將一個黑色膠袋藏於一唐樓梯間的防煙門後，遂上前截停該男子，並在該膠袋內檢獲約52克懷疑氯胺酮、約28克懷疑霹靂可卡因、95粒懷疑依托咪酯煙彈及6支電子煙槍。人員隨即拘捕該名29歲姓廖本地男子。

其後，人員押解被捕男子到他於上址租住的單位進一步搜查，並在單位內再檢獲約435克懷疑氯胺酮、約385克懷疑冰毒、約35克懷疑霹靂可卡因、67粒懷疑依托咪酯煙彈及一批毒品包裝工具。

被捕29歲男子現正被扣留調查，他將被暫控兩項「販運危險藥物」罪。（警方提供）

行動中檢獲的毒品市值共約47.8萬元。被捕男子現正被扣留調查，他將被暫控兩項「販運危險藥物」罪，明日（21日）上午在西九龍裁判法院提堂。案件由九龍城警區反三合會行動組繼續跟進。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。