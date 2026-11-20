馬鞍山富寶花園今日（20日）鹹水管、淡水管同時爆裂，全部12座共4,200戶的沖廁水及食水全面中斷，大批居民冒寒及天雨取水，苦不堪言。



水務署最新回覆《香港01》查詢時表示，已出動4架水車及放置24個水箱協助，當中2架水車用作補給水箱；同時，亦派出「供水特攻隊」 於取水點協助居民取水，並主動為有需要的居民送上水袋及樽裝水。



馬鞍山富寶花園鹹淡水管齊爆，全部樓宇受影響。

水務署：出動4架水車及24個水箱

水務署稱，今早得悉馬鞍山富寶花園因內部私人供水管爆裂，導致屋苑住戶食水及沖廁水供應受到影響。經與沙田民政事務處、區議員及屋苑管理處協調後，署方已為屋苑安排臨時食水供應，包括出動4架水車及放置24個水箱，當中2架水車用作補給水箱之用；同時亦派出「供水特攻隊」 於取水點協助居民取水，並主動為有需要的居民送上水袋及樽裝水。

有關大廈管理處承建商正為大廈內部供水系統安排緊急維修工程，水務署會提供適切技術支援，以協助大廈管理處盡快完成有關的私人水管維修工程。

多名議員及社區主任到場協助，包括民建聯沙田北團隊葉傲冬立法會議員、蔡惠誠議員、吳啟泰議員、區凱琳社區主任、佘鑫豐社區主任。

蔡惠誠：疑淡水管爆裂波及鹹水管

沙田區議員蔡惠誠接受《香港01》電話訪問時表示，是屋苑內私人供水管爆裂，初步懷疑事故成因涉及水管老化及水壓問題，不排除是淡水管爆裂時，再波及鄰近的鹹水管。

全部12座4200戶停水 爭取零時前恢復食水

他指，是次事故影響整個富寶花園全部12座、合共4,200個住戶，居民的食水及沖廁水均受影響，正爭取今日凌晨零時前恢復食水。水務署已派出水車到場協助，每座大廈的地下大堂亦已設置臨時水箱供居民取水。此外，地區關愛隊及屋苑管理公司已派員在場協助，並為屋苑內有需要的長者及行動不便人士提供支援服務。

馬鞍山富寶花園鹹淡水管齊爆，區議員蔡惠誠指全部12座供水受影響。（蔡惠誠區議員Facebook）

居民取用水務署的水袋應急。（Threads / yuyu313000）

▼屯門雅都花園停水▼

屯門雅都花園第三座同樣發生「停水」事件，自本周二（11月17日）起亦疑因食水管爆裂緊急停水，目前3樓至15樓仍然未有食水供應，居民被迫到垃圾房附近取水既不方便，衛生環境亦欠理想。《香港01》記者今日（20日）早上到場了解，有趕返工的居民，冒冷風落樓取水應急。

有雅都花園住戶透露，管理處通告指已完成招標，工程今日（20日）正式開工，惟預計維修需時，暫未知何時完工，停水期間只能輪流到朋友家中或鄰近的體育館洗澡應急。亦有女住戶稱，今日氣溫明顯下降，家中縱有熱水爐，但因無自來水供應根本無法使用，只能「煲水沖涼」。

《香港01》昨晚（19日）前往現場了解，見到上址有張貼通告，寫明「可前往卸貨區垃圾房取水」。（王譯揚攝）