購物騙案屢見不鮮，警方今日（20日）在「守網者」Facebook帳號發帖，指出近日有騙徒冒充機構職員，能準確講出購物者的姓名、購買紀錄和送貨地址，聲稱訂購的物品「無貨」，再以退款作誘餌，誘騙事主按連結、輸入個人資料，甚至轉賬。警方明言，騙徒取得的購物者資料，「好可能」源自部分機構的資料外洩事件。



警方提醒，資料外洩後，可能隔一段時間才被利用，市民即使現時沒有接獲來歷不明的聯絡，亦不應鬆懈。同時，就算來電者知道你的身份、說得出你的身份證號碼，亦不代表對方可信。

警方指近期有騙徒冒充機構職員，以退款作誘餌，誘騙事主按連結、輸入個人資料甚至轉賬，騙徒取得的資料「好可能」源自部分機構的資料外洩事件。（守網者fb）

警方提醒市民4招自保

1. 留意官方公告：用過的零售、運輸、教育、醫療、金融機構，有否發出資料外洩通知或防騙警示？如有便按官方指引處理

2. 收線再核實：自行到官方網站找客服電話，致電查證。勿按可疑連結，未核實對方身份就不要提供個人資料。如對方提出為「收退款」而要你先轉賬，必定是詐騙

3. 不要共用密碼：每個帳戶都應使用獨立而高強度的密碼。一旦懷疑資料外洩，應立即更改密碼；其他曾用過同一密碼的帳戶亦要一併更改。

4. 開啟雙重認證：凡支援雙重認證嘅帳戶，都應全部開啟。同時，絕不可向來電者透露銀行密碼、信用卡驗證碼及一次性驗證碼，亦不要在可疑網站輸入該些密碼或驗證碼

市民如收到可疑來電或訊息，可以用警方「防騙視伏器」或「防騙視伏App」檢查詐騙風險。如有懷疑，亦可致電警方「防騙易」熱線 18222查詢。