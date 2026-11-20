入境事務處於11月13至19日聯同警方的「風沙行動」；海關、警方、食物環境衞生署和康樂及文化事務署在啟德體育園附近的聯合行動，在全港多區反非法勞工。



韓國天團BIGBANG於11月13至15及17日，在啟德主場館舉行共4場演唱會。盛事舉行期間，入境處聯同海關、警方、食環署和康文署在啟德體育園附近，打擊非法勞工、流動小販售賣侵權物品及非法兜售演唱會門票活動等，執法人員拘捕1男4女（21至31歲）黑工。入境處及有關部門，會繼續於盛事舉行期間，加強高調巡邏和執法。



入境處等跨部門於11月13至15及17日，在啟德體育園附近打擊非法勞工、流動小販售賣侵權物品及非法兜售演唱會門票活動等，拘捕5名男女黑工。（入境處圖片）

入境處發言人提醒，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

市民可使用舉報非法勞工專線185-185、傳真2824-1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格，向入境處舉報僱用非法勞工活動。

11月13日，啟德主場館外的中央廣場有10多名疑似「黃牛黨」到處向途人詢問有否需要門票，當中有不少操內地口音。（香港01記者攝）

記者連日放蛇 原價899元門票炒高近一倍至倍半

BIGBANG首場演唱會於上周五（13日）舉行，開場後約10分鐘，啟德主場館外有10多名疑似「黃牛黨」的人士，手持一疊疊門票兜搭途人。記者喬裝歌迷問價，原價899元的門票，有黃牛索價2,200元，原價2,399元門票則賣3,000元，即愈低價門票反而差價更高。

演唱會開場後黃牛黨仍拒劈價 稱「前面有賺拉勻」

翌日（14日）第二場演唱會，「黃牛」繼續成群出沒於上址。有未能購票的女粉絲則蜂擁而上問價，並爽快取出電話「掃碼」支付。據悉，有關門票原價899元，被抬價至1,600元；2,099元的門票則被炒至3,000元。記者再度放蛇，嘗試與炒家講價，惟對方態度強硬，揚言「前面有賺拉勻」，拒為散貨輕易劈價。

11月14日，不少未能購票的女粉絲蜂擁而上圍著「黃牛」。（梁偉權攝）

周日（15日）舉行第3場時，一名姓李（54歲）男子向另一名男子以1萬元購入6張演唱會門票，在啟德主場館與對方交收時，李男懷疑門票有問題，即場向主場館職員確認，揭發有人兜售假門票。據知李男不忿受騙，遂聯絡賣家表示想再買門票，到會面時即報警。警方到場調查，相信一名姓梁（34歲）的男子曾向男事主出售6張虛假演唱會門票。梁男涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。

同日，牛頭角分區便衣警員在啟德體育園一帶拘捕一名男子，涉嫌以高於門票面值的價格，兜售兩張當晚演唱會的門票。主辦方在接報後已將涉案門票作廢。

至周二（17日）演唱會尾場當日，再有便衣警員在啟德體育園，拘捕一名涉嫌以高於門票面值兜售兩張演唱會門票的女子，主辦方接報後亦已將涉案門票作廢。

根據《公眾娛樂場所條例》第6條，任何人在獲發牌照的公眾娛樂場所（或公眾通道/入口附近），以超過活動舉辦機構所定的票價（連須繳稅項）售賣、要約出售、展示、管有門票以供出售，或游說他人購買，即屬違法，一經簡易程序定罪，最高可被處罰款2,000港元。