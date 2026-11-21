Facebook群組「車cam L（香港群組）」前日（19日）流傳一段「車Cam」，長約42秒，當日下午1時許，Cam車沿元朗體育路行駛，一度途經元朗警署，隨後按照燈號轉入教育路，駛至元朗警署和元朗警察已婚宿舍對開的斑馬線時，Cam主見到一名女途人正過馬路，於是停車。



女途人過馬路期間，行到一半立即停步，一輛電單車無視交通規則和女途人，直接穿過斑馬線。事件中，無人受傷。女途人之後繼續過馬路，對面有兩名中學生過馬路期間向Cam主揮手，多謝對方停車讓路。



Cam車沿元朗教育路行駛，途經元朗警署（左邊）。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

許多網民留言批評鐵騎士行為，「危駕，做佢」、「危險駕駛，有晒證據」、「佢都低能，見Cam主停車就知有人過緊馬路啦，咁都衝，害人害物」、「警署喺附近，都夠膽衝」。

Cam車駛至斑馬線時，Cam主見到一名女途人正過馬路，於是停車。女途人過馬路期間，行到一半立即停步，一輛電單車無視交通規則和女途人，直接穿過斑馬線。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第31條，當行人已經踏上斑馬線，在車輛或其任何部分駛至斑馬線之前，司機必須讓行人先行。根據香港法例第240章《定額罰款（刑事訴訟）條例》，「沒有讓斑馬線上的行人先行」屬於可處定額罰款的交通罪行。政府已於2026年1月1日起調高相關罰款，由原本450元增加五成至675元。

女途人繼續過馬路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

如案件循法庭程序處理，司機無合理辯解而違反第374G章第31條，根據同一規例第61(1)條，首次定罪最高可處罰款5,000元及監禁3個月；第二次或其後再被定罪，最高可處罰款10,000元及監禁6個月。

兩名中學生過馬路期間向Cam主揮手，多謝對方停車讓路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據運輸署《道路使用者守則》，司機駛近斑馬線時仍須留意準備橫過馬路的行人，特別是長者、兒童及殘疾人士，並應及早減速，準備停車。