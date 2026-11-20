香港海關昨日（19日）採取反毒品行動，於荃灣一酒店房間及屯門一住宅單位，搗破一個製毒工場及一個毒品分銷中心，檢獲約24公斤懷疑大麻糖、大麻花及逾千支大麻油煙彈，總市值約160萬港元。



行動中兩男一女被捕，當中兩名男子均承認每月收取2萬港元作為販毒報酬。3人已被落案起訴，明日（21日）在沙田裁判法院提堂。



販毒集團刻意挑選酒店製毒，再將半製成品轉運至市區分銷。（梁偉權攝）

行動中，海關人員率先突擊搜查屯門一個住宅單位，在單位內檢獲約3.7公斤懷疑大麻花、332支懷疑大麻油煙彈、約180克懷疑大麻糖，以及一批懷疑毒品包裝工具，並隨即拘捕管控該單位的一對男女。

另一邊廂，人員亦突擊搜查荃灣一間位置偏遠的酒店房間，檢獲約3.6公斤懷疑大麻油、816支懷疑大麻油煙彈、約24公斤懷疑大麻糖，以及一批懷疑毒品包裝及製毒工具。關員隨即拘捕租用該房間的一名男子。

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任梁錦榮交代案件。（梁偉權攝）

3被捕人周六提堂 兩男認月收$2萬販毒

在屯門被捕的首名男子23歲，報稱無業；被捕女子則28歲，報稱任職清潔工。在荃灣被捕的男子33歲，報稱任職地盤工人。消息指，3名被捕人當中，當中一對男女為情侶。兩名被捕男子均承認每月收取2萬港元作為販毒報酬。

3名被捕人已共同被控一項「販運危險藥物」罪。在屯門被捕的男女被加控另一項販運危險藥物罪；在荃灣酒店被捕的男子，則被加控一項「製造危險藥物」罪及一項「販運危險藥物」罪。案件將於明日（21日）在沙田裁判法院提堂。

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任梁錦榮表示，整個行動合共檢獲約3.7公斤懷疑大麻花、約3.6公斤懷疑大麻油、約24公斤懷疑大麻糖，以及1,148支懷疑大麻油煙彈，總市值約160萬港元；同時檢獲針筒、電磁爐及不同口味香油等製毒及包裝工具。

海關檢獲市值共約160萬港元的多種懷疑大麻類毒品及製毒工具。（梁偉權攝）

毒品加香味香油引年輕人吸食 大麻糖外表無異一般糖果

海關指出，販毒集團刻意挑選交通較不便、人流稀少的酒店房間製毒，再將半製成品轉運至市區住宅單位包裝、儲存及分銷，企圖分散風險及逃避執法人員偵查。此外，集團在製毒過程中混入不同香味及香油，以減低年輕人的戒心及吸引他們吸食，從而令其染上毒癮，禍害深遠。案中檢獲的大量大麻糖外觀與一般糖果無異，極易令兒童誤食，後果不堪設想。

海關指，案中檢獲的大量大麻糖外觀與一般糖果無異，極易令兒童誤食，後果不堪設想。（梁偉權攝）

海關強調會繼續密切留意販毒趨勢，加強打擊相關不法活動。海關重申，根據《危險藥物條例》，製造及販運危險藥物均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。市民如發現任何懷疑販毒活動，可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk舉報。