兩間二手名牌寄賣店「樂星」及「Vootic」，懷疑拖欠寄賣款項及失聯，大批苦主在網上求助及開設群組聲討。有知情者稱，店舖自10月起拖數，更疑開「空頭支票」，直至失聯無營業，苦主們才驚悉事件。警方周四（19日）表示，截至當日傍晚6時，共接獲303名市民報案，指銅鑼灣羅素街及中區夏愨道兩店舖懷疑拖欠寄賣款項，涉款共約4,190萬元。



樂星今日（21日）於社交平台發聲明指，店舖將會在月底結束營業，請客人盡快取回寄賣商品；逾期未能取回的商品，將會作爲失物交由警方處理。聲明發出者為「樂星控股有限公司的單一股東」Roger Wong，他稱已就事件報警備案，及聘請律師跟進，又稱警方指公司沒有任何法律責任。



11月21日，樂星於社交平台發聲明回應事件，並指店舖將會在月底結束營業。（Threads@obsessplanet）

▼ 樂星聲明全文 ▼

+ 1

11月17日，Vootic銅鑼灣店未有營業。（資料圖片/黃偉民攝）

《香港01》早前聯絡上多名苦主，李小姐在Vootic寄賣16至17件、總值逾48萬元名牌手袋及珠寶，店方上周五（13日）才上門收貨，詎料兩日後便失聯。另一名苦主吳太更難以置信，不相信樂星「搭雞棚」行騙，認為是近期可能發生突發問題才導致「走佬」。另外，有苦主控訴損失150萬元，拆解高價收貨再彈票手法。

記者11月17日到樂星金鐘店視察，門外貼上警方聯絡字條，有苦主在場守候；至於旺角店仍有營業，店員表示不清楚情況。店方則在社交平台更新限時動態，指金鐘分店有突發事情；並透過WhatsApp回覆《香港01》，稱「負責同事仲未聯絡到果（嗰）邊，現正同警方跟進中。」

及至11月18日，Vootic銅鑼灣店兩名全職員工及樂星金鐘店一名兼職員工，接受《香港01》電話訪問，指負責人提供的支票以往偶爾會「彈票」，但負責人一般會在數天內解決，不料兩人自周一傍晚徹底失聯。事件過後，3人突然失業、被拖欠薪金、更遭公開個人資料，同感徬徨無助；有店員與其親友在店內寄賣總值約146萬元貨品，如今「一蚊都攞唔返」。

樂星11月17日下午在社交平台更新限時動態，指「各位親愛的客人：有關金鐘分店特（突）發事情，旺角總店不受影響，照常營業！由於人手不足，銅鑼灣店休息一天！」（樂星instagram截圖）

海關11月17日回覆《香港01》查詢時，則表示暫未接獲舉報，會了解事件，如發現違反《商品説明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

警方呼籲任何人有資料提供，請致電3660 7546／5466 9204與灣仔警區重案組聯絡，或致電3660 1182／6978 6686與中區警區重案組聯絡。

樂星負責人為日本手袋鑑定師國里英泰（Hideyasu Kunisato），他曾於2022年接受訪問，分享Hermès中古手袋的小貼士。