西貢清水灣道發生車禍。今日（21日）早上約7時半，一名女子駕駛電單車，沿清水灣道南行往大坳門方向行駛；途至檳榔灣路交界時，與一輛的士相撞。姓薛（35歲）鐵騎女司機腳部受傷，清醒由救護車送往將軍澳醫院治理；姓黎（61歲）的士男司機在場助查。警方正調查意外原因。



車禍一刻影片在網上瘋傳，可見現場為雙線雙程。涉事的士從檳榔灣路駛出，擬右轉出清水灣道、至對面北行行車線。當時南行電單車已駛至，即收掣不及猛撼的士右邊車身，人仰車翻倒地，坐於地上，久久未起；的士司機則在車上疑打電話求助。尾隨車輛車cam拍下事發過程，帖主留言稱，「26（即電單車）係女仔揸，個女仔痛到坐左（咗）係（喺）地上喊，好慘。」



涉事電單車沿清水灣道南行。（Kamwibg Mok 影片截圖）

根據現場所示，檳榔灣路轉出清水灣道的路口處，設有「停車」標誌，地面畫有雙白實線「停車線」。片中可見，的士轉出時疑未有在停車線停下，電單車撞上。

根據運輸署網頁，「停車」標誌及道路標記 —— 即使大路上並無其他車輛，也必須在「停車」線前停車，等待至車流有安全的空間時，才可開車前進。讓路給正在橫過或等候橫過小路的行人；否則可能觸犯不小心駕駛或危險駕駛等罪名。