將軍澳廣場餐廳垃圾桶墮樓險砸途人 職員報案 警考慮票控｜有片
撰文：凌逸德
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將軍澳周四（19日）發生高空墮物案，將軍澳廣場近停車場入口當日突有一個垃圾桶從天而降，跌於剛地走到露天地方的一名男途人身旁。有網民將拍攝到事發經過的車Cam片段上載到社交平台，指男途人「爭唔夠一米就中」。
警方今日（21日）表示，事後接獲一名55歲本地男餐廳職員報案，指11月19日下午約5時，一個長70厘米，闊50厘米及高40厘米的垃圾桶，從其所屬位於將軍澳唐德街1號一商場內的餐廳高處墮下。
將軍澳警區刑事調查隊第四隊接手跟進案件，經初步調查，認為該餐廳職員涉嫌「容許物件從高處墮下」，警方考慮稍後作出票控。案件中無人受傷。
網上流傳一段車Cam片段，顯示事發於周四傍晚約5時04分，一名身穿淺色上衣、牛仔褲及背著深色背包的男途人，在將軍澳廣場近停車場入口沿行人路通道步行，一個垃圾桶突然從天而降，正正跌於該名男途人身旁。垃圾桶跌落地面後，在地上翻滾彈開。男途人見狀並未停下，繼續向前走離現場。
11月9日晚上，荔枝角長順街亦曾發生同類事件，一張摺枱由楊耀松第六工業大廈「從天而降」，正正跌於一名32歲女子身旁，她被擊傷送院；警方事後拘捕一名33歲姓余男租戶。