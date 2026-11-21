將軍澳周四（19日）發生高空墮物案，將軍澳廣場近停車場入口當日突有一個垃圾桶從天而降，跌於剛地走到露天地方的一名男途人身旁。有網民將拍攝到事發經過的車Cam片段上載到社交平台，指男途人「爭唔夠一米就中」。



警方今日（21日）表示，事後接獲一名55歲本地男餐廳職員報案，指11月19日下午約5時，一個長70厘米，闊50厘米及高40厘米的垃圾桶，從其所屬位於將軍澳唐德街1號一商場內的餐廳高處墮下。



將軍澳警區刑事調查隊第四隊接手跟進案件，經初步調查，認為該餐廳職員涉嫌「容許物件從高處墮下」，警方考慮稍後作出票控。案件中無人受傷。



事發於今日（19日）傍晚約5時04分，地點位於將軍澳廣場近停車場入口。（影片截圖 / Threads billyonairphotography 授權使用）

網上流傳一段車Cam片段，顯示事發於周四傍晚約5時04分，一名身穿淺色上衣、牛仔褲及背著深色背包的男途人，在將軍澳廣場近停車場入口沿行人路通道步行，一個垃圾桶突然從天而降，正正跌於該名男途人身旁。垃圾桶跌落地面後，在地上翻滾彈開。男途人見狀並未停下，繼續向前走離現場。

一名身穿淺色上衣、牛仔褲及背著深色背包的男途人正沿行人路通道步行。（影片截圖 / Threads billyonairphotography 授權使用）

11月9日晚上，荔枝角長順街亦曾發生同類事件，一張摺枱由楊耀松第六工業大廈「從天而降」，正正跌於一名32歲女子身旁，她被擊傷送院；警方事後拘捕一名33歲姓余男租戶。

▼11月9日荔枝角長順街高空墮物意外▼

案發於11月9日傍晚，荔枝角長順街有摺枱「從天而降」，跌於一大廈對開路面。（Threads @hithisisjr）