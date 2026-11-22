尖沙咀寶勒巷今日（22日）發生嚴重車禍。下午2時28分，警方接獲報案，指上址有一輛私家車懷疑失控剷上行人路，並撞倒4名途人，其中一人陷入昏迷，送院搶救惟終證不治。有目擊者向記者憶述，事發時聽到「乒鈴𠾴唥」的巨響，認為私家車車速甚快，更有人目擊男司機及女乘客在事發後神情呆滯，然後「施施然」逃去。



現場至少4人受傷，救護員正為傷者治理及包紮。（黃學潤攝）

在附近餐廳的吳小姐表示，事發時突然聽到「乒鈴𠾴唥」的巨響，一度以為高處有棚架倒塌，隨即目睹一輛私家車高速疾馳駛過，「我都未反應到過嚟，淨係知道係私家車」。她指當時看到餐廳門口有傷者，其中包括一名尼泊爾籍人士，她受驚之餘立即報警求助。

另一名目擊者Ken亦形容，當時撞擊聲「真係好大聲」。私家車衝上行人路撞倒4名途人，包括兩名中年漢及兩名女子。他目擊涉事私家車上載有一男一女，意外發生後，男司機與女乘客隨即打開車門落車，並朝前方逃離現場。

目擊者Ken形容當時撞擊聲「真係好大聲」。（黃學潤攝）

身處附近馬會內的黎先生則指，當時聽到連續「乒乒𠾴𠾴聲，好似打鼓咁」，估計涉事車輛車速甚快，失控鏟上行人路並撞及外賣單車，令4至5名途人受傷，當中倒臥地上的傷者多為外籍人士。他又補充，涉事私家車停下後，先有一名女子步出車廂，男司機緊隨其後，二人「施施然」逃去。目測兩人均年約26至30歲，當時「神情有啲呆滯」，隨後分頭逃去，其中轉入附近後巷，另一人則朝另一方向逃去無蹤。