大埔昨日（22日）揭發一宗駭人聽聞的虐畜案件，一名57歲女子報案指，指一隻唐狗被人吊在馬窩路一間石屋對開的樹上。警方到場證實狗隻已明顯死亡，並以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕報案人的54歲胞弟。愛護動物協會檢走狗隻屍體，並在其兩條後腿上發現傷痕。



警方今日（23日）表示，於案發一帶發現一些捕獸器及捕獸籠，初步調查後以涉嫌「殘酷對待動物」及「管有未獲批准的狩獵器具」拘捕兩名本地男子（54及67歲），據悉兩人為朋友關係。而他們設捕獸器、捉狗及將其吊樹上的原因尚待調查。



警方檢獲捕獸器、捕獸籠及被捕人身穿的衣物。（羅日昇攝）

案發一帶設狩獵器具 捉狗吊樹原因待查

大埔警區動物罪案警察專隊督察何嘉智交代案情指，初步得悉涉案狗隻為流浪狗。警方於案發一帶調查期間，發現22個捕獸器及1個捕獸籠。

經調查之後，鎖定兩名男子與案件有關，並分別在昨日及今日（23日），以涉嫌「殘酷對待動物」及「管有未獲批准的狩獵器具」兩項罪名，拘捕兩名分別54歲姓溫、及67歲姓黃的本地男子，他們現正被扣查。據了解，兩名被捕男子為朋友關係；狗屍被發現時仍未腐爛，兩人設捕獸器、捉狗及將其吊樹上的原因仍在調查中。

何嘉智續指，狗隻屍體經愛護動物協會初步鑑定後，發現後腿有一些非自然的傷口。至於狗隻的真正死因，仍有待警方進一步調查，及漁農自然護理署的人員作解剖及化驗。

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未經許可使用狩獵器材捕捉任何野生動物均屬犯法

警方非常重視動物的權益。何嘉智重申，殘酷對待動物是非常嚴重的罪案。根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，一經定罪，違例者可被判處最高罰款20萬元及監禁3年。

另外，根據香港法例第170章《野生動物保護條例》第7條，除漁農自然護理署署長批准的狩獵器具之外，任何人在未經許可及沒有特別許可證的情況之下，不可以使用任何狩獵器材去捕捉任何野生動物。一經定罪，違例者最高會被罰款5萬港元。而非法狩獵第170章列入的受保護動物，一經定罪，更會被判處最高罰款10萬港元及監禁1年。

大埔警區動物罪案警察專隊督察何嘉智交代案情。（羅日昇攝）

案發於昨日（22日）中午12時19分。據悉，涉事的溫氏姊弟同住上址石屋。而慘死的狗隻為一頭白色雄性唐狗，本為流浪狗，大約1年前由溫弟收養。直至昨日中午，溫姊步出屋外時，赫見狗狗慘被吊在樹上死亡。消息稱，當時溫姊發現胞弟及其幾位朋友，身處案發位置附近，懷疑狗隻死亡與他們有關，於是報警求助。

警方經深入調查後，於同日晚上拘捕溫弟。案件列為「殘酷對待動物」，交由大埔警區刑事調查隊調查。該狗隻屍體已由愛護動物協會人員檢走。愛協回覆查詢，涉事狗隻為成年雄性唐狗，沒有植入晶片，兩條後腿都有傷痕。協會對事件深感痛心，並強烈譴責任何殘酷對待動物的行為。