網上今午（21日）流傳一段攝於淺水灣泳灘的影片，可見有遊人公然餵飼白鴿，惹來鴿群聚集；更有男童捉拿白鴿後興奮拍照，事後拋高放雀，過程中白鴿拍翼掙扎，不少羽毛掉落。



影片引起網民撻伐，不少人批評片中人的行徑：「有冇受過公民教育？」、「呢D（啲）人真係好好好好好討厭」；亦有人可憐被捉拿的白鴿：「心痛啲白鴿...俾人玩到甩曬毛」、「唉⋯⋯陰X功」。



一名身穿粉色上衣的眼鏡婦手持不明的袋裝粉末，有兩隻白鴿在其前臂駐足啄食。（Threads@_hf_c_ 影片截圖）

影片中，一名身穿粉色上衣的眼鏡婦手持不明的袋裝粉末，兩隻白鴿飛至，在其前臂駐足啄食，而她身旁有大量白鴿聚集。她隨後將粉末灑落在沙灘上，鴿群紛至搶食。

另一邊廂，一名身穿紅色羽絨外套的男童走近蹲下，擒獲鴿群的其中一員。白鴿展翅掙脫不果，男童面帶笑容，捉緊鴿身，走向一名女子。該名女子則舉起手機為他拍照，更上前調整白鴿的姿勢，未幾男童拋走白鴿。整個過程中有不少羽毛掉落。

此時，另一名同樣身穿紅色上衣的男童亦有樣學樣，蹲地企圖捉拿白鴿。

一名身穿紅色羽絨外套的男童擒獲一隻白鴿，面帶笑容走近女子，女子則舉起手機為他拍照。（Threads@_hf_c_ 影片截圖）

非法餵捕野鴿最高罰款10萬判監一年

《野生動物保護條例》（第170章）的修訂自2024年8月1日起生效，已將禁餵範圍擴展至野鴿，非法餵飼野生動物（包括猴子、野豬和野鳥等）或野鴿，一經定罪，最高刑罰為罰款10萬元及監禁一年；新例同時引入5,000元定額罰款機制。市民如發現懷疑有人非法餵飼野生動物或野鴿，可致電1823聯絡相關部門跟進。

而未經許可捕捉或傷害野生雀鳥可被檢控，最高刑罰為罰款10萬元及監禁一年；管有或使用捕獸器亦屬違法，最高可判罰款5萬元。若涉及殘酷對待動物（如折翼、傷害或致死），更可能觸犯《防止殘酷對待動物條例》。

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，殘酷對待動物行為包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦。一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁3年。