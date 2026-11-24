因應有懷疑非法勞工利用社交媒體宣傳，聲稱可來港提供導遊及攝影服務，入境處於11月23日起，聯同旅監局展開行動，以「放蛇」方式喬裝顧客，透過社交平台向目標人物查詢及預訂服務。其後，當目標人物來港提供有關服務時，入境處將其拘捕。被捕人士為一名23歲內地女子。入境處將考慮以違反逗留條件罪起訴該名女子。



入境處亦聯同旅監局人員前往熱門旅遊景點，向市民及旅客派發宣傳單張。（入境處提供）

執法行動期間，入境處亦聯同旅監局人員前往熱門旅遊景點，向市民及旅客派發宣傳單張，提醒切勿聘用非法導遊或領隊。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人強調，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

法勞工利用社交媒體宣傳，聲稱可來港提供導遊及攝影服務。（入境處提供）

根據法院判例，任何人士在決定聘用一名僱員前，必須採取一切切實可行的步驟以確定有關僱員是可合法受僱。除了查閱僱員的身份證外，該人亦負有明確的責任向僱員作出查詢，而僱員提供的任何答案不會令該人對僱用有關僱員的合法性產生合理懷疑，否則法院不會接納以此作為免責辯護。如求職者沒有香港永久性居民身份證，僱主亦必須查閱求職者的有效旅行證件，違例者經定罪後，最高可被判罰款15萬元及監禁一年。

入境處發言人提醒所有僱主切勿以身試法，僱用非法勞工。入境處會繼續嚴正執法，打擊有關罪行。

入境處提醒，切勿聘用非法導遊或領隊。（入境處提供）

市民可使用舉報非法勞工專線185 185、傳真2824 1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。