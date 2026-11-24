警方今日（24日）展開打擊「停牌期間駕駛」行動，在黃大仙區截停一輛來往秀茂坪至旺角的紅色公共小巴，拘捕一名54歲本地男司機，他涉嫌在停牌期間駕駛並提供載客服務，現已被暫控兩項罪名，明日（25日）上午在觀塘裁判法院提堂。根據警方提供圖片顯示，截獲小巴位置為黃大仙牛池灣近彩虹邨對開。



該名司機被暫控一項「停牌期間駕駛」罪及一項「駕駛時沒有第三者保險」罪。（警方提供）

東九龍總區交通部特遣隊人員，於今日（24日）在區內展開代號「耀角」的行動，重點打擊「停牌期間駕駛」。人員經深入情報分析及調查後，於黃大仙區鎖定一名54歲本地男司機，懷疑他在停牌期間，駕駛一輛來往秀茂坪至旺角的紅色公共小巴，並提供載客服務。

人員待時機成熟，安全截停該輛正在營運的小巴，並拘捕該名司機。他已被暫控一項「停牌期間駕駛」罪及一項「駕駛時沒有第三者保險」罪，案件將於明日（25日）上午在觀塘裁判法院提堂。

涉事紅色公共小巴為一輛來往秀茂坪至旺角路線。（警方提供）

警方譴責該名司機罔顧停牌令，在停牌期間駕駛公共小巴接載乘客，令乘客及其他道路使用者承受第三者保險失效所帶來的風險，行為極不負責任，亦違反職業司機應有的道德操守。

警方重申，「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」均屬嚴重交通罪行。一經定罪，最高可被判處罰款港幣1萬元、監禁12個月及停牌12個月。警方強調，絕不容忍此等危害道路安全的違法行為，並會繼續以情報主導方式果斷執法，保障道路安全。