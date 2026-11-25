沙田威爾斯親王醫院發生懷疑非禮案。消息稱，今年10月31日凌晨時分，一名受僱於香港中文大學醫學院、負責在威院教學的腫瘤科男醫生，突然進入不屬於其管理的兒童外科病房。隨後有職員通報院方，院方報警，指一名17歲男病人懷疑被人觸摸私密部位。據了解，該名醫生於當日晚上被捕。



消息指，涉案男醫生31歲。有人在港取得醫生資格後，赴英攻讀博士回港就業。事發時就職僅約4個月，事後已被停職。



警方指，於10月30日接獲沙田銀城街一醫院職員報案，指一名17歲男童，懷疑被人非禮。警方經調查後，拘捕一名31歲男子，涉嫌「非禮」。該名男子已獲准保釋候查。案件交由沙田警區重案組跟進。

沙田威爾斯親王醫院懷疑發生非禮案，一名男醫生被捕。（資料圖片/任葆穎攝）

威爾斯親王醫院發言人證實，10月30日凌晨，一名醫生在威院兒童外科病房，懷疑先後為兩名男病人檢查身體，惟有關檢查程序未獲主治團隊授權。病房職員發現事件後，隨即阻止有關醫生繼續進行檢查程序，並向管理層報告事件。

發言人指，院方高度重視事件，經初步調查後，已報警交由警方調查。警方其後拘捕一名受僱於香港中文大學醫學院，在威院負責教學及臨床工作的醫生。

院方指，會全力配合警方調查，同時已即時禁止該名醫生進入威院臨床範圍，亦已終止其執行臨床工作及登入臨床醫療系統的權限，並已通知香港中文大學醫學院作出跟進。

發言人續指，威院已為兩名病人進行評估，確定病人的臨床情況及治療均沒有受影響。院方已向病人家屬詳細交代事件及致歉，並會繼續為病人及家屬提供所需支援。院方極之重視病人安全，已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處呈報事件。如果有人涉及影響病人安全的行為，院方必定嚴肅跟進。