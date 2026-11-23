著名兒科醫生、醫委會委員陳以誠被指於2021年不當或猥褻地檢查病人陰莖，醫委會今日（23日）開始研訊。病人X作供稱，與被告因團契相識，因胸口痛向對方求醫，被告以檢查淋巴為由，多次觸碰其生殖器官，又謂生殖器是神經末梢重心。X與被告當面對質，惟他指對方沒有認錯，認為自己「特別關心」病人卻被誤解，X不接受其解釋，遂向醫委會投訴。



辯方申請匿名令，指有傳媒曾「突襲」其診所查詢事件，令他擔心人身安全問題。研訊小組駁回申請，認為無強力證據顯示會對被告造成損害。審訊下午繼續。



著名兒科醫生陳以誠被指於2021年不當或猥褻地檢查病人陰莖，案件今日（23日）開始審訊。（任葆穎攝）

陳以誠被指控五項罪名涉專業失當，包括分別於2021年4月5日及6日，涉不當或猥褻地檢查病人的生殖器，及/或在沒有正當理由或同意下檢查病人的生殖器；於2021年4月5日，涉不適當地評論病人陰莖的大小/硬度/變硬程度；大約於2022年1月26日，涉在香港浸信會醫院的手寫臨床治理紀錄中，虛假或不當地寫成「L o SoP_ [Lumps on Shaft and Penis Base] o generalized (陰莖幹及根部腫塊)」和「adb [abdomina] pain o [generalized] (腹痛)」。

主動邀請投訴人到醫院應診 聲稱脫褲檢查大腿淋巴

投訴人X出庭作供稱，被告陳以誠與在團契社交平台群組中認識，2021年X在群組表示自己頭暈、視力模糊、胸口痛，希望其他團友代禱。同年4月5日，被告主動邀請X到浸信會醫院應診。控方強調，X沒有提及肚痛或有性病。

X供稱，入院後被告於當日晚上9時為他脫褲檢查，為時約20分鐘。其間被告稱要檢查大腿淋巴，用手沿X大腿內則向上摸，令X勃起。被告稱要檢查是否有疣，於是用力拉開其生殖器，令他感疼痛。

掂向投訴人生殖器令其勃起 「咁樣陰莖咪會長翻吋」

被告按向X的大腿和腹部稱檢查淋巴，其前臂4至6次掂向X的生殖器，其後又按向X的腹部，說「咁樣陰莖咪會長翻吋」。X坦言「覺得怪怪地，我都無話陰莖有事。」X續憶述，被告曾向他表示好耐之前在活動見過他，認為他「好靚仔」，又謂「以為係明星」。

著名兒科醫生陳以誠被指於2021年不當或猥褻地檢查病人陰莖，案件今日（23日）開始審訊。（任葆穎攝）

投訴人要求陳以誠道歉遭拒絕

他續供稱，翌日被告再為他檢查大腿內側和腹部，其間又用前臂觸碰其陰莖4次或以上。4月7日，X覺得被侵犯，不理醫生勸告自行出院。被問為何不即時作出投訴，X表示當時尚未康復，出院時仍天旋地轉，而且發生事件後，他只想盡快離開。

直至5月11日，X供稱身體復原後，打算與被告當面對質，希望對方「做錯就道歉」、認罪悔改。惟X指，被告認為自己「無咗錯」，謂「鐘意男人咪男人，好多嘢網上都睇到，我點會睇你。」

陳以誠稱「特別關心」投訴人糖尿問題

X又引述對方解釋，只是「特別關心」他的糖尿、過肥問題，又說醫生有時被病人誤解也會感到抑鬱。研訊上呈上二人合照，X解釋，當時被告稱認識該餐廳廚師，因此他們一起合照鼓勵對方。X強調，並不接受被告的解釋。

X與其他教友商討事件後，他們認為事態嚴重，遂於5月26日著被告一起開會。X憶述當時場內有7人，被告展示一疊醫學書籍影印本，並解釋由於X肚痛，故要檢查陰莖。X表明不願和解，其後於6月7日報案，並向醫委會投訴。研訊上又披露，平機會、廉署和警方均表示不會有進一步行動。

秘書處代表律師質疑沒戴手套觸碰病人生殖器

秘書處代表資深大律師周嘉俊指，X從無提及過前列線問題，又稱被告應診時所提及的說話並不恰當。周又質疑，被告不是皮膚科醫生，應診時燈光並以不足以檢查是否有疣。兩日檢查中，醫生均沒戴過手套，直接用手指掂向X的生殖器。周說，如病人勃起，醫生應停止檢查。

香港醫務委員會。（資料圖片）

陳以誠申匿名令 稱「星島申訴王」突襲致焦慮

此外，今早研訊上爭議應否頒發匿名令，研訊小組退庭商議40分鐘後，主席鄧惠瓊宣布拒批匿名令，認為無強力證據顯示會對被告造成損害。研訊上披露，被告為醫委會委員。

辯方資深大律師李頌然陳詞說，當事人擔心人生安全問題，並解釋有自稱「星島申訴王」記者於今年6、7月「突襲」診所，指有病人投訴他性侵和騷擾，記者由診所追到地鐵，並攝錄過程，當事人拒絕回應。

李續稱，傳媒報道後，當事人有5名朋友認得到他，網上出現針對性言論和接連有人致電診所騷擾，令他患適應障礙和焦慮，另外他亦患有心房顫動、肺癌等病。他擔心媒體的偏見報道，會加劇抑鬱焦慮，及精神損害。

秘書處代表資深大律師周嘉俊則反對申請，並指任何程序應公開進行，公眾要知道由誰接受調查，如因涉性罪行而申請匿名令免生尷尬，這理由並不足以推翻原則。周質疑，當事人的精神狀態並沒有惡化至需要頒布匿名令，並指其事發後5年前均沒病歷紀歷，之後才看精神科醫生，情況並非聲稱般嚴重，又指當事人並沒有害怕到要報案，傳媒亦無威脅傷害他。