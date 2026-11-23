著名兒科醫生陳以誠被指於2021年不當或猥褻地檢查病人陰莖，醫委會今日（23日）展開聆訊。病人X因胸口痛和頭暈求醫，被告檢查其胸口和大腿淋巴，其間多次觸碰其生殖器官。X今午在辯方盤問下稱，同意檢查淋巴理應無需脫褲，亦說當時覺得「怪怪地」，惟當時感到天旋地轉，希望醫好身體，「醫生覺得需要睇就睇」。聆訊明日(24日)繼續。



著名兒科醫生陳以誠（綠色口罩者）被指於2021年不當或猥褻地檢查病人陰莖，醫委會今日（23日）展開聆訊。（任葆穎攝）

著名兒科醫生陳以誠被指於2021年不當或猥褻地檢查病人陰莖，醫委會今日（23日）展開聆訊。（任葆穎攝）

著名兒科醫生陳以誠被指於2021年不當或猥褻地檢查病人陰莖，醫委會今日（23日）展開聆訊。（任葆穎攝）

陳以誠醫生被指控五項罪名涉專業失當，包括分別於2021年4月5日及6日，涉不當或猥褻地檢查病人的生殖器，及/或在沒有正當理由或同意下檢查病人的生殖器等。

X在辯方資深大律師李頌然盤問下表示，今年63歲，事發時58歲。他在2005年認識被告陳以誠，當時沒交換電話，直至2015年活動再次遇上，雙方及後曾約食飯。辯方問，被告當時有否讚過他「好靚仔」？X稱沒讚賞，但「佢有請過我食飯」。

X指案發當日獲邀就診 辯方質疑兩人早已「兵分兩路」

X供稱於2021年3月3日，因眼花和心口痛而向被告求診，被告當時建議他入院檢查。同年4月5日，X在群組上談及病況，被告遂主動邀請X到浸信會醫院應診。辯方質疑，3月中旬已經查詢保險索償事宜，指出被告和X其實「兵分兩路」，X了解保險，被告則預備轉介信。

X解釋，3月仍覺得事情瑣碎，及至4月事發當日「天旋地轉」、「從來未試過咁唔舒服」，所以應診。他承認曾向保險查詢，稱「如果包就會（入院）睇」，又稱反而被告追問過幾次保險事宜，「似乎係佢緊張啲」。

著名兒科醫生陳以誠被指於2021年不當或猥褻地檢查病人陰莖，醫委會今日（23日）展開聆訊。（任葆穎攝）

X同意檢查淋巴毋須脫褲 惟當時天旋地轉「佢話咩我就檢查」

X作供時談及4月5日的事發經過，並稱被告檢查胸口後，再檢查大腿淋巴，用手沿X大腿內側向上摸，令X勃起，之後被告著他脫褲，稱「要睇清楚啲淋巴」。辯方盤問，有否質疑過為何檢查淋巴要脫褲，X同意理應無需脫，惟「我入嚟咩都唔知，佢話咩我就檢查」，又謂當時天旋地轉。

稱被告曾問是否喜歡男性 X感「怪怪地」但盼醫好身體

X續供稱，其後被告用力拉開其生殖器，又問他是否喜歡男性。辯方問，會否覺得被告想侵犯他，X當時回答被告「我淨係鍾意女人」，又說感到「怪怪地」，但希望醫好身體，「醫生覺得需要睇就睇」。

X又憶述，檢查期間只有他和被告，卻沒有護士在場，他憶述先母以往向男醫生就診時，也會「借眼」安排多一名護士在場。X指，當時希望盡快完成檢查，於是著被告關上窗簾。

X供稱當日只是頭暈和胸口痛，否認肚痛。惟辯方引述醫院紀錄，指X曾提到4月3日作嘔和肚屙，問他是否刻意迴避4月5日出現肚屙。X強調當日根本沒有屙。

證供被質疑存矛盾

此外，X的證供被辯方質疑存在矛盾。X今早供稱事發當日被告沒有戴口罩，惟辯方引述他的警方供詞提及，被告檢查生殖器官時沒有戴口罩，因此無法看到他的表情，X則解釋「可能當日記錯」。此外，辯方又質疑X的警方供詞和醫委會聲明中，關於被告檢查次序有所出入。

X又供稱，自90年代開始加入團契，而被告2017年加入，更於2021年5月初晉升為團契董事和區長，X說不知道被告是否晉升得算快。被問這是否今次事件的導火線？X強調「一定唔係」。

聆訊明日繼續。