網上流傳銅鑼灣廣場一期對開報紙檔遭大批食環署人員圍封執法，引起網民關注檔口會否面臨清拆。食環署今日（24日）晚上在Facebook回應事件，指該報攤長期違規阻街，今年至今已接獲19宗相關投訴、並提出64次檢控，惟情況未有改善，署方遂於昨日（23日）採取執法行動，依法拘捕該報攤持牌人，並檢取約1,400公斤（1.4噸）設備及物品，將向法庭申請充公。



署方依法拘捕該報攤持牌人並檢取約1,400公斤設備及物品，將向法庭申請充公。（食環署Facebook）

署方解釋多次勸喻無效 本年已檢控64次

食環署今日（24日）就事件在社交平台專頁發文回應，指涉事銅鑼灣報攤長期違規阻街，對道路安全及環境衞生造成影響，署方一直持續跟進並按情況採取適當行動。署方透露，今年至今共接獲19宗有關該報攤阻街的投訴，灣仔區小販事務隊已提出共64次檢控，惟經多次勸喻及檢控後，違規情況仍然持續。

署方拘捕兼檢控報攤持牌人 檢取1,400公斤設備及物品

署方續指，為保障環境衞生及道路安全，灣仔區小販事務隊昨日（23日）根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）及《小販規例》（第132AI章），依法拘捕該報攤持牌人並作出檢控，同時檢取約1,400公斤設備及物品，並將向法庭申請充公。行動後，人員已隨即清理路面，讓街道恢復整潔及暢通，減低對行人和道路使用者的影響。

食環署亦提醒持牌報販必須妥善擺放貨品，共同維護安全及整潔的街道環境，強調會繼續以「先勸喻、後執法」的原則處理違規情況，在兼顧持牌人營運的同時，對屢勸不改、持續違規者果斷執法。

銅鑼灣廣場一期對開一報紙檔昨日遭食環人員圍封執法。（Thread/sllebreknit_bck影片截圖）

報檔持牌人黎太稱，昨日下午確實有食環署人員到場，指其報檔霸佔公共空間，要求縮到指定範圍。同時，人員發現報檔存放及販賣咖啡等飲品，不符合相關規定，向她發出警告，並檢走一批涉事貨物。她在監察下執拾報檔，其後已解除圍封，現時如常營運。

食環署人員指黎太的報檔霸佔公共空間，她已縮小範圍如常營業。（黃偉民攝）

人員檢走報檔存放於報檔後方與路邊欄杆之間的飲品並發警告。（黃偉民攝）

翻查資料，涉事報紙檔2024年3月前持牌人過身後，疑因家屬未申請到繼承小販牌照，過渡期內屬無牌經營，於當年6月一度被食環署人員「冚檔」。當時，代為經營的報販李先生指自己損失慘重，被檢走逾100萬元貨物。