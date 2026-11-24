將藍隧道近茶果嶺道今日（24日）上午出現長達約兩公里的路面油污，受影響路段一度封閉近兩小時清理。警方經調查後，同日中午在屯門截停一輛涉事重型貨車，懷疑欲由將軍澳往屯門新界西堆填區傾倒廢油時，行駛期間漏出約兩噸廢油，遂以涉嫌「危險駕駛」拘捕一名48歲男司機。



部分路段須封閉近兩小時以清除油污。（警方提供）

東九龍總區交通部人員今日（24日）上午於將藍隧道近茶果嶺道巡邏期間，發現上址一帶有約兩公里長的路面油污，危害道路安全。人員遂實施交通管制，暫時關閉受影響道路，並隨即主動展開調查。

東九龍總區交通特遣隊人員經情報收集及深入調查後，同日中午鎖定一輛懷疑由將軍澳往屯門新界西堆填區傾倒廢油的重型貨車。當該重型貨車駛至屯門時，人員安全截停車輛調查。經調查後，相信該重型貨車在行駛期間，有約兩噸重的廢油懷疑從車上流出至路面。警方表示，一名48歲本地重型貨車男司機，涉嫌「危險駕駛」被捕，現正被扣留調查。

該重型貨車在行駛期間有約兩噸重的廢油懷疑從車上流出至路面。（警方提供）

該重型貨車在行駛期間有約兩噸重的廢油懷疑從車上流出至路面。（警方提供）

路段須封近兩小時清除油污 警提醒司機遵守載貨者守則

警方提醒，有關行為危害其他道路使用者安全，並對東九龍區內主要幹道路面造成嚴重影響，部分路段須封閉近兩小時以清除油污。該重型貨車大量漏油屬嚴重疏忽行為，貨車司機負有確保車輛及貨物裝載安全的基本責任，必須嚴格遵守「載貨者守則」，切勿因一時方便或疏忽大意，以免引致嚴重交通意外。

當該重型貨車駛至屯門時，人員安全截停車輛調查。（警方提供）

東九龍總區交通部重申，將持續巡邏區內主要幹道，即時介入及處理事故，並追查及拘捕違法司機，確保道路使用者安全。根據《道路交通條例》（第374章），「危險駕駛」屬嚴重交通罪行，最高可被判處罰款25,000元及監禁3年，有關司機亦可被判處停牌至少6個月。