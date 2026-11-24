香港海關與內地海關執法部門進行聯合執法行動，今日（24日）於香港國際機場成功偵破兩宗涉及航空入境旅客販運危險藥物的案件，共檢獲約19公斤懷疑大麻花，估計市值約400萬港元，並拘捕4名入境男子。其中一宗案件，海關在一名中國籍男子行李內，檢獲一批以零食包裝作掩飾、重約11公斤的懷疑大麻花。



海關共檢獲約19公斤懷疑大麻花，估計市值約400萬港元。（林振華攝）

第一宗案件 零食包裝掩飾藏11公斤大麻花

海關人員今日（24日）在機場截查一名入境的中國籍男子，利用X光機檢查其手提背囊及行李箱時，發現影像有可疑。經深入檢查後，人員在行李內檢獲一批以零食包裝作掩飾、重約11公斤的懷疑大麻花，隨即以「販運危險藥物」罪名將其拘捕。

海關人員作進一步調查後，於同日再拘捕另一名由泰國曼谷飛抵本港、懷疑與案有關的中國籍男子，並在其身上檢獲9支未完稅香煙。案中兩名被捕男子分別為40歲及59歲，報稱任職技工及銷售員。

海關毒品調查科調查主任梁暉誠交代案件。 （林振華攝）

第二宗案件 曼谷抵港旅客行李藏8公斤大麻花

同日，海關人員在機場揀選兩名由泰國曼谷飛抵香港的中國籍男子進行清關。人員檢查其中一名男子的手提行李時，檢獲共約8公斤懷疑大麻花，遂拘捕該名男子及其同行男子。兩名被捕人分別為26歲及49歲，報稱無業及建築工人。上述兩宗案件已交由海關毒品調查科跟進，目前仍在調查中。

海關與內地及海外執法機構合作 續堵截毒品流入香港

海關表示，將一如既往與內地及海外執法機構緊密合作，透過風險管理及先進設備堵截毒品流入香港，並密切留意販毒趨勢，全方位打擊相關活動。

海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。此外，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品，任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。

市民如發現任何懷疑販毒或走私活動，可致電海關24小時舉報熱線 182 8080，或透過專用電郵（crimereport@customs.gov.hk）及網上表格作出舉報。