有網民在社交平台Threads發文，指使用港鐵售票機購票後，伸手到找贖口拿取硬幣時，竟發現退幣槽內被人塞滿大量薯片，令其硬幣全數沾滿油漬及碎屑，怒斥惡作劇者「薯片都好玩，我啲銀仔全部報廢」。



帖文隨即引起網民熱議，大批網民怒斥涉事者行為極度缺德及噁心，直呼「唔敢想像，打算拎返啲散銀，伸隻手入去一手揸住啲油淋淋既薯片」；但亦有網民笑言硬幣只需清洗即可重用。



不過，帖文未有交待涉事港鐵站及事發時間。《香港01》正向港鐵公司查詢上述事件。



港鐵售票機銀色找贖口內，堆滿了大量黃色薯片及碎屑，部分硬幣更被壓在薯片底下。（Threads anika_c_8）

網民：「唔敢想像，打算拎返啲散銀，伸隻手入去一手揸住啲油淋淋既薯片⋯⋯好X核突」。（Threads anika_c_8）

售票機銀色找贖口塞滿薯片 帖主取硬幣「中伏」

帖主上載一張照片及一段短片。從畫面可見，港鐵售票機銀色找贖口內，堆滿了大量黃色薯片及碎屑，部分硬幣更被壓在薯片底下。樓主無奈地用白色紙巾隔著手指，小心翼翼地在薯片堆中摸索並取出硬幣，並在帖文中激動爆粗怒斥：「而家啲人係咪弱X智，薯片都好玩，我啲銀仔全部報廢！」

不少網民留言炮轟惡作劇者毫無公德心，直指：「倒垃圾桶唔得咩？報復社會？」、「真係好缺德」、「咁多CCTV都夠膽玩」；亦有網民代入樓主處境直呼崩潰：「唔敢想像，打算拎返啲散銀，伸隻手入去一手揸住啲油淋淋既薯片⋯⋯好X核突」

有熱心網民建議樓主應立即通知港鐵職員派員清理，以免下一位乘客繼續「中伏」，樓主則回覆解釋指「當時有急事冇搵到職員，啱啱喺網上服務熱線講咗」。此外，亦有部分網民將焦點放在樓主形容硬幣「報廢」的說法上，留言調侃「報廢又誇張咗....」，建議她回家用洗潔精清洗硬幣即可繼續使用。

故意干擾或損壞鐵路設施設備 可判囚6個月

根據《香港鐵路附例》（第556B章），鐵路處所內嚴禁吐痰、亂拋垃圾或污物，亦禁止故意干擾或損壞鐵路設施及設備，違例者最高可被罰款5,000港元及監禁6個月。