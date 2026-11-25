明日周四（11月26日）是宏福苑大火一周年，《香港01》記者今日（25日）傍晚續到廣福休憩處，已見有不少市民及街坊攜白花到悼念。有住逾40年的宏福居民觸景傷情，談及好友因橫禍逝世、昔日家園將被清拆，她不忍落淚；亦有澳門市民不想隔海、只從電視追思，專程赴港參與彌撒，並到場獻花默哀。亦有學生在現場擺放零食、甚至新鮮蔬菜，獻予離世者。



除了白菊花，有3名女學生亦獻上一棵芥菜，希望逝者「食飽啲、開心啲」。（梁偉權攝）

宏福苑大火一年前夕，不少市民及街坊於屋苑對開廣福休憩處獻白花及菊花悼念。（梁偉權攝）

宏志閣居民潸然淚下

宏志閣居民潘太獻上花束、雙手合十默哀。昔日好友因大火離世，一年過去，潘太觸景傷情，潸然淚下：「如果好快拆咗，我就乜都見唔到⋯⋯」作為第一手業主，她與家人在宏福苑生活逾40截，「我哋好多街坊都希望向前望，只不過最傷心係嗰168個人，無端端無咗條命⋯⋯好傷心、委屈，亦無奈。」

作為唯一幢無受波及的大廈，潘太不解當局為何尚未安排第3次上樓執拾，而其家中仍有許多具紀念價值的物品未來得及取回，她們曾與社工及議員反映需求，惜幾個月後仍未有音訊，「我相信唔止係我一個單位，仲有其他單位都有好多嘢未攞，我哋都希望攞返啲值得珍惜嘅嘢。」她與另外數十戶居民現住在啟德青年旅舍，正等待重新上樓。

澳門市民專程來港獻花

專程由澳門前來的趙小姐表示，明天為大火一周年，不想隔海、只從電視追思，而今日香港教區亦有舉行彌撒，趁休假特意訪港參與，並到宏福苑默哀、獻花悼念。她希望災民能早日走出傷痛，遇難者靈魂早日安息。一年過去，趙小姐黯然：「公道、公義，我覺得到依家都仲未有，對災民同遇難者。」

市民閉目祈禱 悼念逝去的人和動物

市民王小姐朝向宏福苑大廈方向，閉目祈禱。住在港島區的她表示，因工作原因，特意早一天前來獻上兩束白花，分別悼念逝去的人和動物，「我唔敢（講）感想，覺得佢哋好慘，再（講）感想自己個人情緒就會好低。」她亦勉勵生者：「堅強啲，活下去。」

就讀中五的劉同學由上水放學後前來獻花默哀，因明天較忙，故早一天前來悼念。他表示作為學生及公民，猶記得聞悉大火當日的震驚，「呢件事唔應該被忘記，應該要記得好呢件事，係好多嘢造成。」他哽咽指，希望災民可以早日放下傷痛及得到公義；即使未來宏福苑被清拆，亦希望市民將事件銘記在心。

日落後，市民劉小姐帶同兩名孩子，由觀塘前來獻花悼念。她認為，一年看似過得很快，但在災民心中很漫長，仍需時康復，「始終係香港人嘅地方，唔應該發生啲咁嘅嘢。」

另一位市民K先生下班後前來鞠躬獻花，大火當日他曾宏福苑擔任義工。這一年來，他有持續關注宏福苑相關的新聞，他不諱言：「其實最辛苦唔係我哋呢班人，係無咗好多親人嗰班。我上網見到一個姓鄭嘅爸爸無咗個5歲女，我都係爸爸，睇親新聞都忍唔住。」

早前有網民發現廣福休憩處地上以黃黑相間貼紙劃出區域，向在場康文署職員查詢後，獲告知該黃線區域，供市民於11月26日擺放鮮花悼念。

保安局局長鄧炳強日前在電台節目中談到，有宗教團體悼念活動被局方「關心」，他形容是「合理」、風險為本的做法，強調要小心有人利用特別日子作煽動行為。他又指，當局會向活動組織者了解活動內容，例如參與人數和形式，如有需要部門亦會提供協助。