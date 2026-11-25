屯門青松觀路一間醫院昨日（24日）發生麻醉針失竊案。警方接獲醫院職員報案，指院內有一支麻醉針不翼而飛，懷疑被人盜去。警方重案組人員接手調查後，同日下午在院內一間辦公室，共檢獲7支麻醉針，並以涉嫌「盜竊」及「管有危險藥物」罪名拘捕一名38歲本地男醫生。被捕人已被暫控相關罪名，案件將於明日（26日）上午在屯門裁判法院提堂。據了解，涉案醫院為屯門醫院。



屯門醫院一名外科醫院涉嫌偷取麻醉針。（資料圖片）

屯門醫院發言人回覆查詢指，院方早前接獲部門報告，懷疑有人未經授權下，擅自取走手術室內屬危險藥物類別用作止痛的藥物。院方認為事態嚴重，已就事件報警。警方其後拘捕一名外科醫生，懷疑與案件有關。該名醫生現已離職。

發言人續指，事發期間有一名病人曾於相關手術室接受手術，院方已為病人進行詳細臨床評估，確認事件對其手術過程、治療及術後康復沒有影響。病人現時情況穩定。院方已就事件向病人致歉，並繼續提供適切協助。

院方非常關注事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，並已通知衞生署。屯門醫院重申，一向重視醫護人員的專業操守，會全力配合警方調查。院方同時設有嚴謹機制，監管危險藥物的存放及使用。

男子明日於屯門裁判法院提堂。（資料圖片）

警方呼籲市民，「盜竊」是非常嚴重的罪行。根據香港法例第210章盜竊罪條例第9條，「盜竊」罪一經定罪最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。